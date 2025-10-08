Crypto : l’UE alerte les consommateurs sur des protections encore insuffisantes

Les autorités européennes haussent le ton. Les trois principales autorités de supervision de l’Union (EBA, ESMA et EIOPA) rappellent que la protection des particuliers face aux crypto reste fragile, même depuis l’entrée en vigueur du règlement MiCA. La régulation progresse, mais les risques persistent.

Avertissement officiel : les superviseurs européens tirent la sonnette d’alarme

Dans un communiqué, les autorités européennes de supervision (ESAs) soulignent que de nombreuses crypto échappent encore à un encadrement strict. Elles rappellent en effet que les consommateurs ne bénéficient ni de garantie de dépôts, ni de droit au remboursement. Contrairement aux produits financiers classiques. En cas de faillite d’un émetteur ou d’un exchange, les fonds peuvent donc être perdus, sans recours possible.

Les volumes de trading européens ont bondi de près de 40 % depuis janvier, selon les données d’ESMA. Les superviseurs constatent une accélération de la demande. Mais les structures de protection ne suivent pas au même rythme. Les utilisateurs doivent donc comprendre que la possession de crypto-actifs reste une prise de risque directe.

Les autorités appellent aussi à rester prudent face aux grandes promesses de rendement, et face aux plateformes non enregistrées dans l’UE. Les campagnes marketing qui ciblent les particuliers, parfois via les réseaux sociaux, sont souvent trompeuses et agressives.

MiCA protège… mais pas tout le monde

Le règlement MiCA, entré en vigueur en juin 2024, a marqué une étape importante pour la régulation européenne. Malgré tout, son champ d’application est restreint. Seuls certains types d’actifs (stablecoins, utility tokens et jetons d’investissement) sont pleinement couverts. D’autres (comme les NFTs, les DeFi tokens ou les services d’épargne crypto) demeurent dans une zone grise.

L’ESMA reconnaît elle-même que MiCA constitue un point de départ, non une fin en soi. Le texte laisse aux États membres une large marge d’interprétation sur la délivrance des agréments et la supervision locale des prestataires, ce qui crée des écarts de protection entre pays. Ainsi, un utilisateur français ou allemand ne bénéficie pas forcément des mêmes garanties qu’un investisseur basé à Malte ou au Luxembourg.

Cette disparité inquiète Bruxelles. La présidente de l’ESMA, Verena Ross, a plaidé pour un « cadre de supervision unifié » du marché crypto européen. Mais pour l’heure, les consommateurs doivent eux-mêmes vérifier que leur fournisseur est bien autorisé dans l’UE, et que les produits proposés relèvent effectivement de MiCA.

Protéger ses fonds : la sécurité revient au premier plan

Les régulateurs insistent aussi sur la responsabilité individuelle. Avant d’investir, chacun est invité à se renseigner sur la sécurité et la solidité de la plateforme.

Les autorités recommandent de favoriser la garde autonome et de ne pas conserver l’intégralité de ses fonds sur un exchange. Pour rappel, la majorité des pertes enregistrées en 2023-2024 provenaient de piratages ou de fermetures de plateformes.

À l’heure où les stablecoins multi-juridictionnels se multiplient, la fragmentation des règles de protection rend la vigilance encore plus nécessaire. MiCA n’efface pas le risque, il le rend seulement plus visible.

La sécurité reste un enjeu majeur. Best Wallet se présente comme une solution de garde adaptée à la réalité du marché.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : European Banking Authority, ESMA

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

