21Shares a déposé auprès de la SEC un S-1 pour un ETF spot Hyperliquid (HYPE), une première pour un token DeFi. Le document décrit un trust passif qui répliquerait le prix du HYPE, avec Coinbase et BitGo pressentis en dépositaires. En parallèle, HYPE figure désormais dans le Top 15 des capitalisations crypto, ce qui donne un socle de liquidité à un produit coté.

Dépôt S-1 : ce que propose 21Shares

Le S-1 « 21Shares Hyperliquid ETF » précise la structure trust, la réplication passive de l’actif sous-jacent et l’utilisation de dépositaires qualifiés pour la garde on-chain. Le prospectus prévoit une cotation sur une bourse américaine (champ encore à compléter au stade du dépôt initial), ainsi que les mécanismes classiques de créations/rachats propres aux ETF spot. Cette architecture vise un suivi de prix transparent tout en cadrant la garde via des acteurs établis.

Dans le recap publié par Reuters, 21Shares confirme sa stratégie d’élargir la gamme au-delà des grands actifs, alors que la SEC traite un afflux de dossiers d’ETF crypto. Le cas HYPE s’inscrit dans cette vague. La demande institutionnelle préfère les canaux réglementés pour accéder à la DeFi.

L’ETF serait passif, avec Coinbase et BitGo retenus dans le dossier, ce qui clarifie le maillon custody d’entrée de jeu.

Pourquoi HYPE ? Taille, liquidité et spécificités Hyperliquid

Hyperliquid opère un DEX de produits perpétuels et du spot sur sa propre L1, avec un order book entièrement on-chain. Le token HYPE sert la gouvernance et l’économie du réseau, dans un écosystème où le standard HIP-1 organise l’émission et l’échange de tokens natifs.

Cette pile technique rend le prix et les volumes observables on-chain. Un atout pour un ETF qui doit répliquer un actif de DeFi « pure play ».

Côté marchés, HYPE se situe dans le Top 15 en capitalisation, une condition utile pour la tenue de marché d’un ETF. CoinGecko confirme la profondeur et l’activité quotidiennes. Cet ancrage de liquidité ne préjuge pas de l’avis de la SEC, mais il renforce le dossier sur le plan opérationnel.

Calendrier et risques : ce que la SEC va regarder

La procédure SEC suit un chemin balisé : comment letters, amendements, puis décision. Le timing peut varier selon la charge de l’agence, mais les précédents récents sur des ETF altcoins montrent que la grille d’analyse se stabilise.

Les points de vigilance restent classiques : traçabilité on-chain, garde multi-dépositaires, qualité des prix de référence et tracking entre l’ETF et l’actif. 21Shares aura aussi à démontrer que les mécanismes de création/rachat peuvent fonctionner sans générer d’écarts persistants en conditions stressées.

Pour le marché, l’enjeu est double. D’une part, institutionnaliser l’accès à un actif DeFi très exposé au flux perpétuels, ce qui élargit le public potentiel. D’autre part, vérifier qu’un ETF sur HYPE ne déstabilise pas la microstructure sous-jacente.

Si la liquidité primaire et secondaire s’articulent correctement, l’ETF peut devenir un baromètre crédible du thème « perps on-chain » tout en offrant une voie d’accès conforme aux mandats.

