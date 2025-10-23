Hyperliquid : 1 Md$ pour la trésorerie HYPE, que finance vraiment la levée ?

Hyperliquid passe à l’offensive. Une nouvelle entité, Hyperliquid Strategies Inc., a déposé un formulaire S-1 auprès de la SEC pour lever jusqu’à 1 milliard de dollars. L’objectif : constituer une trésorerie composée exclusivement de tokens $HYPE, l’actif natif d’Hyperliquid, et soutenir l’expansion de l’écosystème. Comment seront utilisés ces fonds et quels effets produiront-ils sur la liquidité, la gouvernance et la concurrence des perp DEX ?

S-1 à la SEC : vers 1 Md$ de réserve en $HYPE

Hyperliquid Strategies Inc. vise une levée maximale d’1 Md$ afin d’acheter et détenir des tokens $HYPE comme réserve stratégique. L’initiative s’inscrit dans la continuité du développement d’Hyperliquid Exchange et cherche à attirer des capitaux institutionnels tout en consolidant la liquidité autour du jeton.

Dans les faits, la société entend institutionnaliser une « trésorerie tokenisée » centrée sur $HYPE, une approche présentée comme une première dans le secteur.

Le dossier S-1 prévoit jusqu’à 160 millions d’actions offertes et mentionne Chardan Capital Markets comme conseiller financier. La structure décrite est une entité de fusion en attente impliquant Sonnet BioTherapeutics (cotée Nasdaq) et Rorschach I LLC (SPAC). Pour l’instant, Hyperliquid Strategies détient déjà 12,6 M de $HYPE et environ 305 M$ en cash.

À quoi servira la réserve : liquidité, staking, écosystème

Le plan d’emploi annoncé se déploie en plusieurs volets. D’abord, l’acquisition de $HYPE pour étoffer la trésorerie et stabiliser la demande autour du jeton.

Ensuite, un déploiement stratégique des réserves via le staking de la quasi-totalité des $HYPE, avec des récompenses récurrentes attendues. Enfin, un fonds interne pour soutenir des protocoles bâtis sur HyperEVM, la machine virtuelle compatible EVM d’Hyperliquid.

Cette architecture poursuit deux buts. D’une part, renforcer la liquidité et la profondeur de carnet en période de volatilité. D’autre part, accélérer la construction d’applications natives afin d’ancrer la captation de valeur dans l’écosystème. En clair, Hyperliquid veut lier trésorerie, incitations et développement pour créer un cercle auto-entretenu de croissance. Le pari reste ambitieux, mais il répond aux standards d’un marché où la soutenabilité des incentives est devenue décisive.

Les zones d’ombre : nature des fonds, gouvernance, soutenabilité

Plusieurs questions techniques appellent des précisions. D’abord, la composition de la trésorerie d’un milliard de dollars : quelle part proviendra effectivement du produit de l’émission (cash), et quelle part correspondra à des achats progressifs de $HYPE au marché ? Ensuite, la gouvernance : qui contrôle l’allocation (fondation, société, multisig), avec quels quorums, quels rapports et quelle politique d’audit ?

Par ailleurs, le risque de corrélation mérite attention. Une réserve majoritairement libellée en $HYPE expose mécaniquement la trésorerie à la volatilité du jeton. Une politique de couverture ou des planchers d’utilisation pourraient en limiter l’impact, le cas échéant.

Enfin, la cadence de dépense (runway), le calendrier de programmes (grants, sécurité, market making) et les métriques de succès seront déterminants. Sans ces garde-fous, l’initiative peut alimenter la traction… ou accroître le risque en phase de repli.

