ETF XRP annoncé à 10 milliards $ après l'explosion de SOL, HBAR et LTC

C’est un nouveau chapitre que vient d’ouvrir Wall Street dans l’histoire des altcoins sur les marchés boursiers. En effet, les premiers ETF spot sur Solana, Hedera et Litecoin ont effectué un début très satisfaisant cette semaine. Sur la première journée, ces produits ont enregistré environ 65 millions de dollars de volumes. Un démarrage éclatant qui a rapidement poussé les experts à revoir à la hausse, leurs prévisions pour les ETF XRP.

Wall Street adoube les altcoins

C’est définitivement une étape clé dans le parcours qui mène les cryptomonnaies vers le cadre institutionnel de la finance traditionnelle. Ainsi, en offrant une exposition directe et régulée les ETFs BSOL, HBR et LTCC changent le narratif d’un marché longtemps resté la chasse gardée de BTC et ETH.

En outre, chacun de ces produits affiche un cadre solide avec des acteurs réputés. On retrouve notamment BitGo et Coinbase Custody en tant que dépositaires. Par ailleurs, ces produits sont sur des places boursières comme le NYSE Arca et le Nasdaq. Et sur cette première journée d’activité, solana a clairement dominé les débats.

Solana en tête : la meilleure performance ETF de l’année

En effet, l’ETF SOL enregistré sous le ticker BSOL, accapare à lui seul, environ 56 millions de dollars de volume. Une performance d’autant plus remarquable qu’il s’agit de la plus haute de l’année dans la catégorie des ETFs crypto. En plus de la dotation initiale à 220 millions $, cette performance porte déjà l’exposition totale potentielle à près de 280 millions.

Le secret de la réussite : une formule séduisante qui n’a visiblement pas manqué sa cible. Et pour cause, un rendement passif annuel de 7 % via le staking et zéro frais de gestion en plus de l’exposition au prix du jeton. Il va sans dire que cette combinaison est particulièrement attrayante pour les investisseurs en quête de rendement sécurisé et transparent.

XRP, la prochaine grande étape du marché : Hedera et Litecoin confirment la tendance

Dans le sillage de Solana, Hedera et Litecoin ont respectivement enregistré 8 et 1 million de volume à l’ouverture. Des chiffres plus modestes, mais tout aussi symboliques. Le marché institutionnel est en pleine expansion et le succès de ces ETF traduit une réelle demande pour des produits régulés.

Mais la réussite de cette série de lancement attire surtout l’attention sur Ripple. En effet, au moins sept demandes d’ETF XRP sont en cours d’examen à la SEC avec une décision attendue entre le 18 octobre et le 14 novembre. En cas d’approbation, il est hautement probable de voir se former un raz-de-marée de capitaux ; un des plus grands jamais observé sur ce marché. L’enjeu est colossal.

Projections record : un pari à 10 milliards $ sur Ripple

Les premières estimations sont tout simplement vertigineuses. Canary Capital annonce 5 à 10 milliards $ de flux dès le premier mois. De son côté, JPMorgan évoque 8 milliards sur l’année. Pour aller plus loin, CryptoQuant estime que ces ETF pourraient absorber jusqu’à 7,2 milliards. Ce serait l’équivalent de 1 à 4 % de l’offre totale de XRP.

Pour Julio Moreno, responsable recherche de CryptoQuant, un déluge de cette ampleur, renforcera la liquidité de façon considérable. Ce serait une véritable sanctuarisation du XRP en tant qu’actif institutionnel crédible.

XRP surpasse Bitcoin et Ethereum au troisième trimestre

Les fondamentaux actuellement observés au niveau de Ripple abondent dans le sens de ces prévisions. En effet, le jeton affiche une très belle performance au troisième trimestre avec une hausse de 27 % pour un marketcap à près de 160 milliards $.

D’après Messari, sa croissance dépasse celle combinée de Bitcoin, Ethereum et Solana. Par ailleurs, le réseau XRPL affiche s’inscrit lui aussi dans cette dynamique d’hyperactivité. Plus 1,8 million de transactions quotidiennes et 447 000 nouveaux portefeuilles en trois mois.

Le stablecoin RLUSD, soutenu par Ripple, continue de gagner du terrain avec 900 millions $ de supply sur Ethereum et XRPL. En parallèle, le secteur des actifs réels (RWA) sur le réseau explose de 215 % pour atteindre 364 millions $. Des projets comme OpenEden, Montis et Ondo illustrent cette montée en puissance.

