Réglementation crypto à Hong Kong : un tournant pour les actifs numériques

Hong Kong a décidé de trancher. Longtemps considérée comme un territoire à la frontière de la régulation financière, l’ex-colonie britannique passe désormais à l’action avec un arsenal juridique inédit pour les cryptomonnaies.

Les règles, entrées en vigueur en 2025, impactent le giron des actifs numériques dans la région. Au cœur de cette réforme, il y a un encadrement strict des plateformes d’échange, une surveillance renforcée des stablecoins et un objectif assumé, celui de rassurer les investisseurs sans étouffer l’innovation.

Des plateformes désormais sous licence

La première pierre du dispositif concerne les plateformes d’échange. Depuis mi-2023, la Securities and Futures Commission (SFC) impose à toute structure de trading d’actifs virtuels d’obtenir une licence officielle. La période transitoire s’est achevée en mai 2024 et, depuis, seules les plateformes agréées peuvent opérer légalement.

Bien entendu, cette exigence est portée une volonté certaine : éviter les scandales à la FTX qui ont secoué le marché mondial. Les entreprises doivent se soumettre à une série de règles couvrant la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), la prévention du financement du terrorisme (CFT), la cybersécurité et surtout la ségrégation des fonds des clients. Cette dernière disposition est jugée indispensable pour protéger les utilisateurs en cas de faillite d’une plateforme.

La réforme a cependant un coût politique : l’accès au marché pour les particuliers est restreint. Seuls les investisseurs qualifiés, disposant d’au moins 8 millions de dollars hongkongais (environ 1 million de dollars US), peuvent désormais trader librement. Pour les autorités, c’est une mesure de prudence.

Les stablecoins, prochain terrain d’expérimentation

Le deuxième volet majeur de la réforme touche aux stablecoins. Leur rôle grandissant dans les paiements, notamment transfrontaliers, a convaincu la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) de mettre en place un cadre légal précis. Depuis le 1er août 2025, l’émission de stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires est soumise à une licence obligatoire.

En effet, la Stablecoins Ordinance impose aux émetteurs de prouver la qualité et la liquidité de leurs réserves, de publier régulièrement des rapports de transparence et de mettre en place des protections renforcées pour les utilisateurs. Même les acteurs déjà régulés à l’étranger doivent s’y conformer s’ils veulent pénétrer le marché hongkongais.

Pour l’heure, aucune licence n’a encore été accordée. Mais la HKMA invite activement les entreprises à candidater, promettant un accompagnement technique et juridique. L’objectif affiché, c’est d’éviter les dérives et protéger le système financier d’un risque systémique.

Voici d’ailleurs un récap du process pour obtenir ladite licence :

Hong Kong veut rassurer les marchés mondiaux

Au-delà des contraintes imposées, la réforme a aussi une dimension symbolique. Elle envoie au monde un message : Hong Kong veut rester une place fiable, conforme aux standards internationaux.

La ville applique désormais la Travel Rule du Groupe d’action financière (FATF), qui oblige les intermédiaires financiers à transmettre les informations des clients lors de transferts importants. Une mesure mise en place dans le but de limiter les usages illicites des cryptos, de plus en plus surveillés par les grandes instances mondiales.

En parallèle, Hong Kong conserve un atout fiscal de taille : aucune taxe sur les plus-values liées aux cryptomonnaies. Une rareté à l’échelle mondiale, qui conforte son attractivité auprès des fonds et des entreprises crypto qui sont à l’affût d’un environnement stable et prévisible.

