Coinbase rachète Echo pour 375 millions de dollars et accélère sa croissance

Malgré les turbulences sur les marchés financiers, l’expansion de l’industrie crypto ne s’arrête pas. Que ce soit le lancement de nouveaux projets, des airdrops ou le rachat d’entreprises, la fin d’année 2025 est mouvementée, et promet une année 2026 toute aussi active. Ce 21 octobre, Coinbase a annoncé une acquisition majeure, le géant Echo. Qu’est-ce que cela implique concrètement pour l’écosystème ? Faisons le point.

Un accord historique dans l’industrie crypto

D’après les informations rapportées directement par Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, le géant américain a fait l’acquisition d’Echo pour un montant de 375 millions de dollars.

Coinbase has acquired @echodotxyz.



Onchain capital formation is a vital and unique part of the crypto ecosystem. Excited to be adding Echo and Sonar to Coinbase to give our customers new token access opportunities. pic.twitter.com/3XIjxMu8cW — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 21, 2025

Echo, fondée par Jordan Fish (pseudonyme Cobie), est une plateforme spécialiste dans les levées de fonds on-chain.

Ayant aidé depuis son lancement à lever plus de 200 millions de dollars pour un total 300 deals, c’est une acquisition historique, témoignant de la restructuration progressive de l’industrie et d’une position bien plus solide d’acteurs comme Coinbase pour faire face à la concurrence. La dernière levée ayant été réussie fut celle de Plasma avec le $XPL.

Cette plateforme a permis de rendre les collectes plus transparences et efficaces, la solution étant axée vers la communauté. Cela a très clairement augmenté le potentiel lors des levées, ce qui était impossible pour les particuliers dans le passé.

Tel qu’affirmé dans le communiqué officiel par Coinbase,

En unissant nos forces, nous facilitons la collecte de fonds et la croissance des entreprises, et donnons à la communauté un accès anticipé à des opportunités d’investissement uniques

Une intégration à venir dans l’écosystème Coinbase

Ce qu’il faut comprendre avec la citation évoquée précédemment, c’est que la plateforme Echo sera, à terme, pleinement intégrée dans l’écosystème Coinbase. Toutefois, pour le moment, Echo conservera son nom. Dans un premier temps, ce sera l’outil Sonar qui se verra intégré à Coinbase. Tel qu’affirmé dans le communiqué, l’intégration de ces outils vise à mettre en place une participation communautaire plus directe, en rejoignant des projets avec des capitaux, directement on-chain.

Cette acquisition, s’ajoutant à celle de Liquifi, n’est pas seulement symbolique. Elle est tout autant stratégique, permettant à la plateforme d’échange américaine de se déployer sur une nouvelle branche de l’industrie Web 3 : les levées de fonds privées et les ventes publiques de tokens.

D’après Coinbase :

Combinés à nos atouts existants en matière d’inscriptions en bourse, de garde, de jalonnement, de négociation et de financement, nous sommes maintenant équipés pour soutenir les émetteurs de jetons et les investisseurs tout au long du cycle de vie , du lancement à la collecte de fonds en passant par les marchés secondaires.

Cette vision est particulièrement intéressante, Coinbase allant au-delà d’un simple endroit où l’on retrouve des tokens, avec une vision complète du Web 3, au même titre que Binance qui a su développer un écosystème sur-mesure et des fonctionnalités complémentaires, convenant à tout type d’utilisateurs.

Pour aller plus loin sur le sujet :