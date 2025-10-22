La blockchain Kadena (KDA) cesse ses activités : quel sera le prochain projet Web 3 ?

Pendant que l’écosystème crypto fait face à des mouvements baissiers ces derniers jours, la situation ne s’arrange pas pour certains projets. Kadena cesse ses activités commerciales, mettant un terme au support de l’équipe officielle. Une tendance isolée ou le premier signe d’un marché complexe pour de nouveaux projets ? Faisons le point.

Arrêt des activités commerciales et de la maintenance du réseau

Une annonce à laquelle le marché ne s’attendait pas du tout ? Dans un communiqué officiel, nous apprenons que l’organisation Kadena cesse immédiatement ses opérations commerciales, ses activités portant sur l’écosystème et la maintenance de la blockchain.

KADENA PUBLIC ANNOUNCEMENT



We regret to announce that the Kadena organization is no longer able to continue business operations and will be ceasing all business activity and active maintenance of the Kadena blockchain immediately.



We are tremendously grateful to everybody who… — Kadena (@kadena_io) October 21, 2025

Dans ce même communiqué, nous apprenons que les conditions de marché ont eu un rôle dans cette décisions. En effet :

Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous ceux qui ont participé à cette aventure à nos côtés. Nous regrettons qu’en raison des conditions de marché, nous ne soyons plus en mesure de continuer à promouvoir et à soutenir l’adoption de notre solution décentralisée.

Désormais, une petite équipe sera mise en place de manière temporaire pour assurer progressivement la période de transition, visant à rendre la blockchain Kadena totalement autonome et opérationnelle.

KDA entre les mains de la communauté ? Entre incompréhension et colère

Faisant près de 7 millions de vue sur X, la publication citée précédemment met en exergue la colère et l’incompréhension de la communauté. En effet, quelques jours plus tôt, l’équipe de Kadena se trouvait au Hackathon EthGlobal.

At the @EthGlobal Hackathon we hosted a deploy in 15 minutes challenge. Several people completing end to end deployments on $KDA in 3 minutes 🔥 pic.twitter.com/eTZbiGctgM — Kadena Dev (@kadena_dev) October 20, 2025

Sous cette publication, une multitude de commentaires qui questionnent sur les raisons de l’arrêt des activités, des menaces et une catégorisation comme des “scammer“ par de nombreuses personnes.

Dans son dernier post officiel, nous apprenons que $KDA continue d’exister, et qu’il reste encore 566 millions de jetons à distribuer jusqu’en 2139. L’équipe serait prête à discuter pour réaliser la meilleure transition vers une gouvernance et une maintenance communautaire, avant de conclure sur :

Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous les membres de l’équipe, de la communauté et aux partenaires qui nous ont accompagnés dans cette aventure

Concrètement, la situation est complexe. Depuis l’annonce, le cours a perdu plus de 60 % de sa valeur. Se retrouvant à 0,07 dollar, il évoluait à plus de 8 dollars trois ans plus tôt. Restera-t-il quelque chose pour les holders ? La situation sera à monitorer activement.

MaxiDoge, un memecoin prêt à attirer la liquidité on-chain

De tels mouvements et décisions laissent planer le doute de conséquences similaires pour d’autres altcoins. La liquidité étant majoritairement orientée vers bitcoin et ethereum, de nombreux altcoins se retrouvent dans l’impasse. Un phénomène parfois alimenté par les mauvaises décisions des équipes et une gestion plus que douteuse de la trésorerie.

En ce sens, les memecoins n’ayant pas d’utilité, ils se positionnent parfois comme une meilleure alternative. En effet, il n’y a pas de promesses réalisées dans le vente.

DOGE est le memecoin historique de ce secteur. Toutefois, certains projets comptent bien capitaliser sur cet écosystème, ce qui est le cas de MaxiDoge, une version améliorée qui ambitionne d’inscrire les mêmes performances et construire une communauté aussi solide. Actuellement en prévente, qu’attendez-vous pour le découvrir ?

