HBAR s’envole : le listing de l’ETF sur Nasdaq dope le token

Le Nasdaq a publié sa circulaire de cotation pour l’ETF spot Hedera « HBR » de Canary Capital. Le démarrage est annoncé pour aujourd’hui, dans le sillage des nouvelles règles de listing de la SEC qui ont simplifié l’arrivée des ETF crypto. Sur le marché, HBAR accélère nettement avant l’ouverture avec +15% en 24h.

Nasdaq donne le feu vert : HBR s’affiche à l’écran dès ce mardi

La circulaire officielle du Nasdaq confirme la mise en marché de l’ETF HBR ce 28 octobre. Elle précise le ticker, le CUSIP et les éléments opérationnels pour la création et le rachat de parts. En parallèle, la page Trader News de la place récapitule l’ouverture simultanée de HBR et du Litecoin ETF (LTCC). L’information place Hedera dans le peloton des premiers ETF altcoins listés aux États-Unis.

Ce mouvement s’inscrit dans le cadre validé par la SEC à la mi-septembre. Les bourses américaines peuvent désormais utiliser des standards génériques pour coter des ETF spot sur certaines matières premières et actifs numériques.

Conséquence immédiate, les délais s’écourtent et les listings se multiplient lorsque les dossiers sont prêts. C’est ce canal qui permet à HBR d’arriver aussi vite sur le marché.

HBAR flambe avant l’open, volumes en sur-régime

À la mi-journée, HBAR affiche environ +15 % sur 24 h autour de 0,205 dollar, avec un volume qui dépasse 800 millions de dollars sur 24 h. Ces niveaux traduisent un appétit spéculatif avant l’ouverture de l’ETF et un rattrapage lié au flux d’actualités.

Pour une lecture propre, il faut retenir deux repères : l’évolution du prix spot après l’ouverture de HBR, et la stabilité des volumes au-delà du premier pic.

Ce comportement reste classique à l’approche d’un catalyseur. Le marché price l’arrivée d’un nouvel accès régulé qui peut élargir la base acheteuse. Cependant, la trajectoire de HBAR dépendra surtout de la qualité du démarrage de l’ETF. Un écart durable entre la performance du fonds et celle du spot serait interprété comme un signal de friction, à l’inverse des premiers jours fluides observés sur des produits plus anciens.

Premier jour sous surveillance : les métriques à prendre en compte

Trois métriques primeront aujourd’hui. D’abord, les créations primaires. Elles indiquent la demande réelle et gonflent l’encours.

Ensuite, les spreads achat-vente. Plus ils sont serrés, plus l’ETF est facile à négocier pour le public. Enfin, la qualité du tracking par rapport à l’indice de prix. Un tracking propre rassure sur l’ingénierie et sur la capacité des teneurs de marché à alimenter le carnet.

Reste le risque comportemental. Après un run d’anticipation, le marché peut prendre ses gains au moment du signal, ce que l’on appelle sell the news.

Ce scénario n’invalide pas la thèse de fond. Mais il signifie simplement que la lecture doit se faire sur plusieurs séances, le temps que l’arbitrage entre l’ETF et le spot s’installe, que les créations se déclenchent et que la liquidité se densifie. Dans un cadre post-réforme SEC, ces ajustements sont généralement plus rapides car les process de listing sont mieux standardisés.

Source : CoinGecko

