Ethereum retrouve la fièvre on-chain : record d’activité depuis mai

Ethereum renoue avec son énergie d’antan. L’activité on-chain de la deuxième plus grande blockchain du monde vient d’atteindre un pic de cinq mois, selon la quantité de gas utilisées sur le réseau. En clair, les utilisateurs dépensent davantage d’Ether pour interagir avec la blockchain. C’est un signe clair de reprise et cela ravit.

Une activité on-chain en pleine effervescence

Depuis plusieurs semaines, les volumes sur Ethereum explosent. Le volume total des frais de transaction payés sur le réseau a retrouvé son plus haut niveau depuis le mois de mai. Une performance notamment portée par le retour en force de DeFi couplé à l’essor des stablecoins et le regain de popularité des smart contracts.

Selon les données disponibles, on note une nette augmentation des demande la couche 1 (L1) du réseau. En revanche, le niveau d’activité sur la couche 2 (L2) connaît un léger ralentissement. Cela dit, les solutions de Layer-2 sur Ethereum représentent quand-même plus de 15 % de l’activité économique totale du réseau.

DeFi et stablecoins relancent la machine Ethereum

Les protocoles décentralisés reviennent sur le devant de la scène. L’activité sur les plateformes d’échange décentralisées repart de plus belle avec une explosion au niveau des transferts en stablecoins explosent.

D’ailleurs, c’est sans surprise, Tether (USDT) qui rafle la palme du contrat le plus actif avec Circle (USDC) comme dauphin. Ensemble, ces deux géants attirent l’écrasante majorité du trafic sur le réseau à ce niveau.

Les applications DeFi, elles, brûlent plus de 48 ETH par jour à travers le mécanisme de burn introduit par EIP-1559. À cela s’ajoute une activité croissante sur les routeurs et agrégateurs, preuve d’un regain d’intérêt pour le trading on-chain et les contrats à terme perpétuels.

Les coûts de transaction au plus bas stimulent l’adoption

Paradoxalement, cette effervescence ne s’accompagne pas d’une explosion des frais. Grâce à la montée en puissance des L2, les prix du gas restent sous le seuil d’un gWei, tandis qu’un swap sur DEX coûte moins de 0,25 $. Cette nouvelle configuration a grandement contribué à stimuler l’engagement côté utilisateurs notamment via les transactions de petite taille.

En parallèle, le marché des NFT bénéficie également de la fluidité de cette nouvelle configuration. En effet, on constate un retour progressif des mint et des échanges à bas coût. Malheureusement, cette effervescence s’accompagne d’un accroissement du risque d’arnaque. Des rapports de phishing sont déjà signalés sur le réseau.

L’écosystème DeFi retrouve sa vigueur

La liquidité revient. Le Total Value Locked (TVL) sur Ethereum dépasse désormais 89 milliards de dollars, un record depuis le printemps. Le protocole Aave domine toujours le secteur, avec plus de 32 milliards bloqués sur sa plateforme.

Autre signe de vitalité : les positions de prêts liquidables. Celle-ci ont doublé, atteignant 2,2 milliards de dollars contre environ 1 milliard auparavant. Ce regain d’appétit pour le risque traduit une reprise de confiance chez les investisseurs après la tempête d’octobre.

ETH au-dessus de 4 000 $ : le signal du retour de confiance

Le prix d’Ether (ETH) a retrouvé des couleurs, franchissant à nouveau la barre des 4 160 $. Une performance qui s’explique notamment par la hausse de la demande côté DeFi. A cela s’ajoute également l’implication toujours croissante de Ethereum sur le marché des stablecoins et l’intégration du staking dans l’actuel paysage crypto.

Bien que la volatilité demeure considérable, la combinaison de ces différents facteurs permet de maintenir une dynamique globale positive. En fait, les récentes vagues de liquidation du jeton se sont surtout cantonnées aux plateformes d’échange centralisées. Tout ce temps durant, l’activité on-chain en lui-même, aura prouvé la grande résilience du réseau Ethereum.

Un regain d’activité qui prépare le terrain pour un nouveau cycle

En moyenne, 550 000 adresses actives interagissent chaque jour sur Ethereum, un niveau en hausse constante. L’appétit pour le risque revient, les volumes augmentent, et les indicateurs on-chain se stabilisent à des niveaux historiquement favorables aux marchés haussiers.

Tout porte à croire qu’Ethereum entre dans une nouvelle phase de réaccumulation, où la confiance des investisseurs et la vigueur du réseau se rejoignent.

Source : Etherscan

