El Salvador monte ses réserves à 6 326 BTC (732 M$) : stratégie de réserve ou pari risqué ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 21, 2025

El Salvador détient désormais environ 6 326 BTC, soit l’équivalent de 732 millions de dollars. Ce stock impressionnant a récemment été réorganisé. Les avoirs, jusque-là concentrés sur une seule adresse, sont désormais répartis entre 14 portefeuilles. Derrière ce choix, l’Office national du Bitcoin (ONBTC) avance des raisons de sécurité. Mais la stratégie nationale suscite autant d’admiration que de critiques. Réserve visionnaire ou pari risqué ?

Un trésor de 6 326 BTC pour El Salvador

La réserve nationale atteint 6 326 BTC après l’acquisition récente de quelques unités supplémentaires. Cette position offre un statut unique à El Salvador, qui fait grossir un peu plus son trésor.

Auparavant concentrés sur une seule adresse publique, les avoirs ont été fragmentés en 14 portefeuilles distincts fin août. La valeur de cette réserve correspond à 732 millions de dollars au prix actuel du marché. Ce niveau nourrit autant l’enthousiasme des partisans, que les doutes des sceptiques.

El Salvador is moving the funds from a single Bitcoin address into multiple new, unused addresses as part of a strategic initiative to enhance the security and long-term custody of the National Strategic Bitcoin Reserve. This action aligns with best practices in Bitcoin… — The Bitcoin Office (@bitcoinofficesv) August 29, 2025

Ce « wallet splitting » vise à réduire l’exposition à une perte totale et à suivre les meilleures pratiques de garde en matière d’actifs numériques. ONBTC a également évoqué la nécessité de protéger les clés publiques contre d’éventuelles menaces liées à l’informatique. Le gouvernement a la volonté d’anticiper une potentielle attaque quantique. Même si elle reste très théorique pour le moment.

Volatilité, politique : les risques qui menacent le pari salvadorien

Ce choix est cohérent. Répartir les bitcoins sur plusieurs portefeuilles permet de réduire les dégâts s’il y a une faille de sécurité ou une erreur de manipulation. C’est la méthode adoptée par la plupart des acteurs institutionnels qui manipulent de gros volumes.

Mais plusieurs enjeux persistent. Le premier reste la volatilité. Détenir plus de 700 millions de dollars en bitcoin expose l’État à des variations brutales. Une correction de 20 % ferait chuter la valeur de la réserve de près de 150 millions. Une telle perte pourrait alimenter les critiques internationales, notamment celles du FMI, déjà réticent à l’idée d’intégrer Bitcoin dans les réserves officielles.

Le deuxième enjeu est politique. Pour Nayib Bukele, le bitcoin est un symbole, un outil diplomatique. Cette stratégie traduit la volonté d’échapper aux circuits traditionnels. Mais elle augmente aussi la dépendance du pays à un actif spéculatif.

El Salvador, pionnier ou joueur imprudent ?

Au fond, deux scénarios s’opposent. Le premier, optimiste, suppose que le prix du bitcoin poursuive sa progression. Dans ce cas, la valeur des réserves grimperait et renforcerait la crédibilité budgétaire du pays. Le fait d’afficher une gestion plus rigoureuse et de mieux communiquer sur la sécurité pourrait aussi rassurer la population comme les investisseurs étrangers.

Le scénario prudent est aussi à considérer. Une chute du marché crypto réduirait instantanément la valeur des avoirs et exposerait le pays à des difficultés de trésorerie. La concentration sur un actif unique pourrait fragiliser la stabilité macroéconomique. Pour ses créanciers et ses partenaires internationaux, cette dépendance au bitcoin est un signe de vulnérabilité.

L’accumulation de 6 326 BTC par El Salvador illustre un pari assumé, celui de traiter le bitcoin comme une réserve stratégique nationale. Reste à savoir si cette audace deviendra une référence pour d’autres États émergents ou si elle exposera le pays à ses propres contradictions.

Pour aller plus loin sur le sujet :