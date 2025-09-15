La France, l’Autriche et l’Italie veulent durcir le cadre MiCA

Le règlement européen MiCA devait harmoniser la supervision des cryptomonnaies au sein de l’Union. Mais quelques mois après son entrée en vigueur, des failles apparaissent déjà. Trois régulateurs, l’AMF en France, la FMA en Autriche et la Consob en Italie, tirent la sonnette d’alarme.

Quatre propositions pour un cadre plus strict

Pour ces trois pays, l’application de la loi varie trop d’un pays à l’autre. Résultat : les investisseurs ne bénéficient pas tous du même niveau de protection. Pire encore, certaines entreprises pourraient choisir d’opérer depuis des juridictions plus souples, affaiblissant ainsi l’ambition européenne d’un marché unifié.

Face à ce constat, les trois autorités avancent un plan de durcissement. Première mesure : confier directement à l’ESMA la supervision des plus grands prestataires crypto. L’idée est d’éviter un patchwork de régulations nationales et de garantir une surveillance homogène.

Deuxième proposition : fermer les failles qui permettent aux intermédiaires européens de router les ordres vers des plateformes offshore. Cette pratique prive les investisseurs de la protection MiCA et ouvre la porte à des abus.

Troisième point : imposer des audits de cybersécurité indépendants avant toute délivrance ou renouvellement de licence. Les régulateurs rappellent que le secteur est l’une des cibles favorites des pirates.

Les risques d’un marché fragmenté

L’adoption du MiCA avait pour ambition de mettre fin aux divergences réglementaires en Europe. Mais sans ces ajustements, l’AMF, la FMA et la Consob estiment que la fragmentation menace à nouveau. Chaque régulateur national pourrait être contraint de prendre des mesures d’urgence, créant un environnement instable et difficile à anticiper pour les entreprises.

Un autre risque est celui de la compétitivité. Si l’Europe apparaît moins exigeante que les standards du Financial Stability Board ou de l’IOSCO, elle pourrait perdre en crédibilité auprès des investisseurs internationaux.

Analyse : un signal fort aux acteurs crypto

La position de Paris, Vienne et Rome envoie un message clair. L’ère de l’expérimentation sans garde-fous est révolue. Les régulateurs veulent une surveillance centralisée, des contrôles renforcés et une transparence accrue.

Pour les grandes plateformes, l’adaptation sera coûteuse. Mais pour les investisseurs, ce renforcement pourrait constituer une garantie supplémentaire. Dans un marché encore marqué par les scandales et les effondrements, cette exigence de rigueur apparaît légitime.

MiCA, un cadre encore en construction

En somme, les pays à l’origine de cette initiative souhaitent la mise en place d’un système centralisé de dépôt des livres blancs (white papers). Objectif : simplifier les démarches transfrontalières et offrir plus de clarté juridique.

Le MiCA est présenté comme une avancée historique pour l’Europe. Pourtant, son application révèle déjà des limites. En demandant à l’UE de revoir sa copie, la France, l’Autriche et l’Italie rappellent que la régulation des cryptos est un chantier évolutif.

La bataille autour du cadre réglementaire MiCA ne fait que commencer. Les prochains mois diront si l’Union choisit de renforcer rapidement le dispositif ou de laisser chaque État avancer à son rythme, au risque de perdre l’unité recherchée.

Source : Autorité des Marchés Financiers

