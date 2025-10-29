LIVE : FOMC FED, taux d’intérêts, régulation crypto, sommet Trump-XI Jinping…

Cette dernière semaine du mois d’octobre est particulièrement conséquente. En effet, rien que ce mercredi 29 octobre, les marchés financiers risquent d’être particulièrement mouvementés. En effet, ce tiendra en fin de journée (heure française, à 20h00) le FOMC de la FED.

Discours et baisse des taux ?

Après avoir rendu sa décision sur les taux d’intérêts, un discours de Jerome Powell prendra place. Celui-ci est essentiel puisqu’il permettra de mieux saisir son état d’esprit et les perspectives pour les prochains mois.

D’après le CME Fed Watch, une nouvelle baisse de 0,25 bps est l’option privilégiée, ce qui soutiendrai la masse monétaire M2 et apporterait de nouvelles liquidités sur les marchés. Toutefois, les institutionnels et investisseurs restent dans l’attente d’un accord commercial entre les USA et la Chine, cela faisant suite aux menaces de Donald Trump de droits de douanes supplémentaires d’ici le 1er novembre s’il n’y a pas de solutions.

La régulation avance et les ETFs se multiplient

Pendant ce temps, les nouveaux ETFs (SOL spot, HBAR et Litecoin) démarrent dans le vert, notamment le $BSOL de Bitwise qui enregistre 56 millions de dollars de flux. Une situation intéressante, témoignant de l’intérêt de Wall Street pour de nouveaux actifs. C’est très clairement une page qui se tourne pour Solana, marquant une nouvelle étape dans son développement à l’encontre du grand public.

En France, la PPL n°2022 est désormais disponible. Rédigée par UDR, elle vise à ” adapter la France au nouvel ordre monétaire en embrassant le bitcoin et les cryptomonnaies “. Pour en savoir plus à ce sujet, notre équipe a rédigé un article sur le sujet en ce début de semaine.

Quoi qu’il en soit, la régulation crypto avance, certains actifs deviennent institutionnels et l’adoption grand public prend place progressivement, notamment avec les marchés prédictifs. Dans le cadre d’une actualité particulièrement riche, nous vous proposons un suivi en temps réel des dernières informations, tout en vous apportant quelques prédictions sur XRP, BTC, ETH et bien plus encore.

