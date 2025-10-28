BNB recule après un burn record de 1,65 milliard $: cap sur la résistance des 1 150 $

BNB vient de brûler plus de 1,65 milliard de dollars de tokens : l’un des plus gros burns de son histoire. Et pourtant, son prix recule. C’est un paradoxe qui intrigue les marchés. Entre rareté programmée et manque de conviction à court terme, la cryptomonnaie de Binance joue avec les nerfs des traders.

Un burn historique pour renforcer la rareté du BNB

BNB Chain a procédé à son 33ᵉ burn trimestriel, retirant 1,44 million de BNB de la circulation. Cette opération représente 1,65 milliard de dollars, envoyés à une adresse inaccessible. L’objectif reste inchangé : ramener l’offre totale à 100 millions de tokens contre 137,7 millions actuellement.

Binance a ainsi fait le choix de la déflation programmée pour soutenir la croissance de son jeton. Une offre qui recule toujours plus face à la demande pour garantir la croissance du prix. Le CEO de CEA Industries, David Namdar, y voit un “signe de force structurelle et de création de valeur durable”. Pourtant, le marché n’a pas applaudi.

Un marché prudent malgré la réduction de l’offre

A l’annonce du burn, le prix du jeton a brièvement grimpé avant de plonger vers 1 122 $ pour ensuite se stabiliser autour de 1 137 $. Le moins que l’on puisse dire est que cela n’aura donc pas suffi à relancer une dynamique haussière. Les traders restent prudents, conscients que la liquidité globale du marché reste limitée.

Sur la dernière journée, près de 100 000 BNB ont changé de mains en une heure, preuve d’une activité soutenue. Mais cette poussée de volume n’a pas permis de franchir la résistance des 1 147 $. Le signal technique reste donc neutre. Les investisseurs attendent désormais un catalyseur plus fort pour reprendre confiance.

Les éléments techniques d’une phase d’hésitation

Graphiquement, BNB consolide dans une fourchette étroite. Le support à 1 122 $ tient bon, signe que les acheteurs se montrent encore présents à ce niveau. En revanche, la résistance à 1 150 $ agit comme un plafond solide depuis plusieurs séances.

L’indicateur d’élan reste faible. Aucune cassure claire ne se profile, ni à la hausse ni à la baisse. Le narratif déflationniste du burn ne semble plus suffire à entretenir l’enthousiasme autour d’un jeton de plus en plus surveillé. Résultat des courses, un climat de méfiance et de suspicion grandissantes.

Par conséquent, il faudra nécessairement une clôture au-dessus de la barre des 1 150 $ pour espérer un rebond durable. Autrement, on pourrait assister à un nouveau départ de pression à la vente au niveau des seuils 1 120 $, voire 1 100 $.

Une mécanique déflationniste prometteuse à long terme

Quoi qu’il en soit, Binance démontre à travers ce nouvel épisode de burn, son engagement à maintenir sur feuille de route irréprochable sur la gestion de la BNB Chain. En effet, la régularité de cette opération de réduction de l’offre du jeton permet de renforcer la structure économique du projet. D’autant plus qu’en théorie, la rareté programmée qui en résulte, favorise la valorisation à long terme.

Cependant, par-dessus toutes les considérations techniques, la réussite du jeton dépend d’abord du facteur clé qu’est la demande du côté des investisseurs. Celle-ci dicte le ton et le tempo de l’évolution du prix.

Or les récents événements autours de Binance et surtout de l’intrigante résilience de BNB malgré la contre-performance globale du marché, entretiennent le doute. Pour David Namdar, cette politique “installe les bases d’une croissance durable”, mais le marché doit encore digérer un environnement incertain.

Entre prudence technique et confiance fondamentale

Le BNB traverse une zone charnière. Les fondamentaux restent solides, mais le marché peine à y croire. Pour l’instant, le sentiment de marché oscille entre une patience stratégique et la frustration de l’incertitude à court terme.

Dans ce contexte, la résistance à 1 150 $ fait office de test majeur. En cas de cassure, il y a de forte chances d’assister à une nouvelle vague d’achat. En revanche, un repli sous 1 120 $ rouvrirait le chemin vers 1 100 $.

Dans tous les cas, la mécanique déflationniste de Binance continue de jouer son rôle. Lentement, méthodiquement. Le marché, lui, reste à l’écoute prêt à réagir au moindre signe de réveil.

