Le Bitcoin devient “trop cher” : peut-on encore avoir un bull run sans le retail ?

À plus de 115 000 dollars, le prix du Bitcoin fait rêver… mais il commence aussi à laisser le grand public sur le carreau. C’est le constat dressé par la société d’analyse 10x Research, qui s’inquiète : si les particuliers ne peuvent plus acheter, qui fera monter le marché ?

Le modèle des cycles Bitcoin remis en question

Dans un nouveau rapport, 10x affirme que le Bitcoin devient “trop cher” pour soutenir une adoption massive comme lors des précédents cycles. Et cette tendance pourrait freiner, voire casser, la dynamique du bull run. Les petits investisseurs, longtemps au cœur de chaque vague haussière, pourraient simplement décrocher cette fois-ci.

Depuis des années, une théorie revient en boucle dans le monde crypto : celle du cycle Bitcoin de 4 ans, rythmé par les halvings. Mais pour 10x Research, ce modèle commence à montrer ses limites. Selon eux, il est risqué de tirer des conclusions solides à partir de seulement 16 années d’historique.

Ce graphique montre les cycles de hausse du Bitcoin après chaque halving, avec les objectifs de prix théoriques (en violet) comparés aux prix réellement atteints (en blanc). Les premières cibles ont été franchies, mais le dernier cycle a échoué à atteindre son objectif de 121 000 $. La question se pose à nouveau pour ce cycle : le BTC peut-il vraiment atteindre 1,37 million $… ou échouer comme en 2022 ?

10x ajoutent que les rendements diminuent à chaque cycle, ce qui indiquerait que le marché arrive à maturité. Un signe positif sur le long terme, peut-être… mais qui pourrait aussi marquer la fin des hausses spectaculaires que les investisseurs Bitcoin ont connu jusqu’ici.

Pourquoi le retail hésite

Quand le Bitcoin dépasse les 100 000 $, beaucoup de particuliers hésitent. Le prix semble déjà tellement haut qu’ils se disent qu’il est “trop tard” pour investir, ou que le potentiel de retour est trop faible. Psychologiquement, un actif à six chiffres peut paraître inaccessible, voire risqué.

Et on le sait, ce raisonnement ne tient pas. À 10 000 $, des gens disaient déjà : “c’est trop tard”. À 20 000, 30 000, puis 40 000 aussi. En gros, à chaque étape, une partie du marché a pensé que le train était passé… avant de voir le Bitcoin grimper encore. Ce n’est pas le prix absolu qui compte, mais le potentiel de croissance restant.

Un top de cycle à 125 000 $ seulement ?

Oubliez les prévisions à 500 000 ou 1 million de dollars. Selon 10x Research, le top de ce cycle serait atteint autour de 125 000 $. C’est bien plus modeste que ce qu’annoncent certains modèles très populaires comme le stock-to-flow, ou que les prévisions bancaires les plus optimistes.

À titre de comparaison :

Standard Chartered vise 200 000 $ fin 2025

vise 200 000 $ fin 2025 Et jusqu’à 500 000 $ si Trump termine un second mandat

10x se veut plus réaliste : ils rappellent avoir anticipé correctement le creux du marché en octobre 2022, ce qui donne du poids à leur scénario actuel…

Et les traders pro dans tout ça ? Ils continuent d’acheter

Pendant que le grand public hésite ou se décourage, les traders professionnels, la “smart money”, continuent de miser sur Bitcoin. D’après les données de Nansen, le token BTCB (version de BTC sur Binance) fait partie des tokens les plus détenus par ces portefeuilles stratégiques.

Fait intéressant : ces investisseurs placent BTC devant des tokens très en vue comme PEPE ou PUMP. Autrement dit, même si les particuliers reculent, les pros restent très exposés. Mais est-ce que cela suffira à soutenir un bull run sans l’effet de masse du retail ?

Alors, le Bitcoin peut-il survivre sans le retail ?

C’est la vraie question : un Bitcoin détenu majoritairement par des fonds, des plateformes et des milliardaires… est-ce toujours le même Bitcoin ? Historiquement, chaque grande poussée du marché a été accompagnée d’une vague d’adoption populaire. Si ce moteur disparaît, les hausses risquent d’être plus lentes… et moins spectaculaires.

Certes, les ETF, les entreprises et les fonds apportent une nouvelle forme de légitimité. Mais sans participation massive du public, le Bitcoin risque de perdre ce qui faisait sa force : l’adhésion de tous. À moins que le prix redescende… ou que les règles du jeu changent à nouveau.

