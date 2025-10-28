Rallye XRP : un afflux massif de liquidité déclenche une frénésie d’achat

Le marché du XRP s’anime à nouveau. La liquidité autour des 3,2 $ s’étend rapidement, un signe fort de l’appétit croissant des investisseurs. Selon Steph is Crypto, cette expansion marque un tournant technique et psychologique pour le token de Ripple.

Une mer de liquidité s’ouvre autour des 3,2 $

Les données récentes montrent une accumulation intense d’ordres d’achat et de vente sur cette zone. Cette montée en puissance de la liquidité traduit l’entrée coordonnée de capitaux frais, à la fois institutionnels et particuliers. Plus le marché devient liquide, plus il attire de nouveaux acteurs.

Quand la liquidité se concentre, le prix tend à s’y stabiliser avant de reprendre son élan. C’est souvent le prélude à un mouvement directionnel majeur. Le marché semble ainsi se préparer à un nouvel épisode haussier.

Les grands acteurs se positionnent

Steph is Crypto souligne que les grands ordres se multiplient autour de 3,2 $. Ces flux traduisent la présence de market makers et d’investisseurs expérimentés cherchant à se placer avant un éventuel breakout.

Cette dynamique rappelle un principe bien connu : la liquidité agit comme un aimant. Quand les acheteurs dominent, le prix se dirige vers les zones les plus denses avant de chercher une sortie vers un nouveau cluster supérieur. Ici, ce niveau se trouve plus haut, laissant entrevoir un potentiel mouvement explosif si le seuil est franchi.

XRP face à ses zones clés : l’ombre de la Fed plane sur le marché

Le contexte macroéconomique n’est pas anodin. La Réserve fédérale annonce ce 28 octobre sa nouvelle décision sur les taux d’intérêt. Le marché anticipe une baisse de 25 points de base, déjà largement intégrée dans les prix.

Certes dans l’immédiat, l’impact d’une baisse sera probablement limité. Mais quoi qu’il en soit, cet éventuel assouplissement monétaire reste un signal global très positif pour l’ensemble du marché des actifs risqués.

Et pour cause, un politique accommodante de la part de la Banque Centrale nourrit mécaniquement la liquidité. Or qui dit plus de liquidité dit plus de capitaux en quête de rendements plus ou moins rapides. Catégorie dans laquelle les cryptomonnaies ont démontré une performance sans pareille.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, XRP est en léger repli d’environ 1,80 % sur 24 heures. Les traders identifient la prochaine résistance entre 2,75 $ et 2,80 $, pour valider et renforcer la dynamique haussière. Dans le cas contraire, il faudra surveiller le support à 2,55 $.

ETF, liquidité et confiance : le cocktail haussier

Du côté des institutionnels, l’intérêt est toujours fort. En effet, l’ETF REX-Osprey XRP (XRPR) a franchi la barre des 100 millions de dollars d’actifs. Une réalisation symbolique qui apporte un peu plus de légitimité à Ripple sur les marchés financiers.

En outre, la montée en puissance de la demande sur les marchés dérivés renforce la liquidité et par ricochet, réduit la volatilité. En somme, XRP entre dans une nouvelle phase de maturité de marché selon plusieurs spécialistes . Les bases d’un nouveau cycle haussier se mettent en place.

Le calme avant le bond

L’expansion de la liquidité autour de 3,2 $ ne traduit pas une simple agitation de court terme. Elle reflète une reconstruction de la confiance et une consolidation solide du marché.

Si le cluster supérieur cède, XRP pourrait s’élancer vers de nouveaux sommets, porté par l’afflux de capitaux et l’effet combiné de la détente monétaire. Pour l’instant, le calme règne. Mais dans les coulisses, tout indique qu’une grande vague de mouvement se prépare.

Source : Coinglass

Pour aller plus loin sur le sujet :