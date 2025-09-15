BTC $114,826.44 -0.96%
ETH $4,522.87 -2.63%
SOL $235.16 -4.65%
PEPE $0.000010 -7.39%
SHIB $0.000013 -5.98%
DOGE $0.26 -8.52%
XRP $2.98 -3.18%
Cryptonews Actualités Blockchain

LIVE : Fed FOMC, rebond altcoins, prédiction XRP, Bitcoin et Ethereum

Auteur
Jürgen Hoffmann
Auteur
Jürgen Hoffmann
Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

L’industrie crypto se porte bien ? Après le rebond généralisé du marché durant ces derniers jours, permettant à ethereum de franchir les 4 600 dollars, et à bitcoin de maintenir les 115 000 dollars comme support, l’échéance du prochain FOMC approche à toute vitesse.

Avec des données sur le CPI qui correspondent aux attentes, cela renforce le consensus du marché pour une première baisse de taux dans les prochains jours. À mesure que les données macroéconomiques sont publiées, les probabilités d’une baisse successive pour le mois d’octobre puis le mois de novembre augmentent très largement.

Cela met l’industrie dans une bonne posture : les plus gros actifs du secteur ainsi qu’une très grande majorité des altcoins se dirigent vers des niveaux de prix plus élevés. Toutefois, XRP continue d’osciller autour des 3 dollars. N’ayant pas opéré un rebond, son potentiel haussier sur les jours à venir est bien plus important. Dans ce contexte, nous vous proposons une couverture en temps réel des dernières actualités du marché ainsi que la prédiction du prix de certains actifs.

Pour aller plus loin sur le sujet :

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,201,935,377,264
3.08
Cryptos en tendance
Dans l'article
Bitcoin
BTC
$114,826
0.96 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$4,523
2.63 %
Ethereum
XRP
XRP
$2.98
3.18 %
XRP

Plus d'articles

Actualités Blockchain
Ethereum : Buterin alerte sur les dérives de l’IA dans la gouvernance
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-09-15 10:00:00
Actualités Finance
SEC : Paul Atkins annonce un adoucissement des sanctions
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-09-15 10:00:00
Jürgen Hoffmann
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs