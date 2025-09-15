LIVE : Fed FOMC, rebond altcoins, prédiction XRP, Bitcoin et Ethereum

L’industrie crypto se porte bien ? Après le rebond généralisé du marché durant ces derniers jours, permettant à ethereum de franchir les 4 600 dollars, et à bitcoin de maintenir les 115 000 dollars comme support, l’échéance du prochain FOMC approche à toute vitesse.

Avec des données sur le CPI qui correspondent aux attentes, cela renforce le consensus du marché pour une première baisse de taux dans les prochains jours. À mesure que les données macroéconomiques sont publiées, les probabilités d’une baisse successive pour le mois d’octobre puis le mois de novembre augmentent très largement.

Cela met l’industrie dans une bonne posture : les plus gros actifs du secteur ainsi qu’une très grande majorité des altcoins se dirigent vers des niveaux de prix plus élevés. Toutefois, XRP continue d’osciller autour des 3 dollars. N’ayant pas opéré un rebond, son potentiel haussier sur les jours à venir est bien plus important. Dans ce contexte, nous vous proposons une couverture en temps réel des dernières actualités du marché ainsi que la prédiction du prix de certains actifs.

