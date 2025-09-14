Les ETFs Bitcoin spot attirent 553 M$ en une journée : l’appétit des investisseurs revient au galop

Le marché du Bitcoin respire à nouveau. Le 10 septembre 2025, les ETFs Bitcoin spot cotés aux États-Unis ont enregistré 553 millions de dollars d’entrées nettes en une seule journée. Un record qui tombe à pic, au moment où Wall Street scrute les prochaines décisions de la Réserve fédérale.

Fidelity et BlackRock en tête de peloton

Cette poussée de capitaux ne s’est pas faite au hasard. Fidelity et son FBTC captent la plus grosse part avec 299 millions de dollars. BlackRock suit de près, avec 211 millions via son IBIT.

ARK Invest, plus discret ces derniers mois, renforce aussi ses positions avec 145 millions. À eux trois, ces géants tiennent désormais la majorité d’un marché qui pèse près de 150 milliards de dollars sous gestion.

C’est la meilleure journée depuis plus de deux mois pour ces produits. Après un été timide, où les ETFs Ethereum avaient parfois volé la vedette, Bitcoin reprend son rôle central. Les investisseurs semblent avoir choisi leur camp avant une échéance clé : la réunion de la Fed des 16 et 17 septembre.

Un climat macro qui change la donne

En ce moment, l’air est plus respirable. L’inflation américaine reflue, les indicateurs économiques se détendent et, surtout, la probabilité d’une baisse des taux grandit. Les marchés y voient un feu vert. Moins de pression monétaire, c’est plus d’oxygène pour les actifs à risque.

Vincent Liu, analyste senior chez Kronos Research, indique que ces flux reflètent une anticipation de politique monétaire plus accommodante, mais aussi une conviction renouvelée que Bitcoin garde sa place comme valeur refuge et outil de diversification.

Le prix du Bitcoin reprend son souffle

Ces entrées massives ne sont pas restées sans effet. Le BTC a franchi les 115 000 dollars, renouant avec ses sommets de l’été. Selon certains, c’est le signe d’une phase de transition.

Cours du Bitcoin

La consolidation pourrait se poursuivre autour de 120 000 dollars, avec des projections qui poussent même vers 130 000 dollars d’ici à la fin de 2025 si le contexte reste favorable.

En revanche, l’optimisme n’efface pas la prudence. Tout dépendra de la Fed. Une décision moins généreuse que prévu, et la dynamique pourrait se calmer brutalement. Le marché reste hypersensible à la macro.

Effet boule de neige sur la crypto

Au-delà de Bitcoin, c’est tout l’écosystème qui en profite. Les entrées massives dans les ETFs BTC renforcent la légitimité des cryptos aux yeux des investisseurs traditionnels. En effet, cette visibilité croissante agit comme un effet d’entraînement : Ethereum, Solana et d’autres voient déjà leurs propres ETFs capter davantage de flux.

La différence ? Le Bitcoin reste le pivot de liquidité. Son statut de « digital gold » rassure, surtout en période d’incertitudes. Les produits structurés comme les ETFs permettent une exposition simple, régulée et transparente. Ils attirent donc un public plus large, des institutionnels jusqu’aux particuliers prudents.

Et le marché s’élargit. Les innovations se multiplient : ETFs avec revenus optionnels, dérivés liés au BTC, offres hybrides. L’écosystème gagne en profondeur, ce qui entretient le cercle vertueux de la confiance.

