XRP en ébullition : Binance pousse le jeton vers 4,50 $ avec 177,8 millions $

Binance, l’un des plus grands exchanges mondiaux, transfère 59 millions de XRP, soit environ 177,8 millions $. L’opération a immédiatement attiré l’attention, alors que le jeton sort d’une phase d’accumulation prolongée. De plus, le contexte de reprise avec un XRP qui a tenu toute la journée au-dessus de 3 $ a mis le feu aux poudres de la spéculation. Prochain arrêt : 4,50$ d’une seule traite ?

XRP sort enfin de sa consolidation

Ce transfert est tout sauf anodin. Il reflète une demande de liquidité en hausse, souvent considérée comme un signal d’activité accrue sur le marché. Cela dit, l’unanimité est encore loin d’être faite sur sa réelle signification. En effet, d’aucuns pensent qu’il s’agit d’un simple réajustement interne. Pour d’autres en revanche, c’est la preuve que les grands acteurs se préparent à un nouveau cycle haussier.

Après plusieurs mois d’hésitations, XRP a finalement franchi un cap. Le prix évolue désormais au-dessus des 3 $, un seuil psychologique et technique majeur. Ce passage ouvre la voie à une dynamique plus ambitieuse.

Selon l’analyste CasiTrades, avec un cours actuel à 3,07 $, Ripple se présente déjà en face de la prochaine résistance à 3,08 $. En cas de succès, la prochaine étape à surveiller sera 3,27 $. Ces niveaux correspondent en fait, à des points clés du retracement Fibonacci. Les franchir durablement permettrait d’ancrer la reprise et de transformer l’ancienne résistance en support.

Au-delà, la zone des 3,65 $ constitue le véritable test. C’était le sommet précédent. Le transformer en support donnerait un signal fort : celui d’un nouveau cycle haussier pleinement engagé.

Objectif 4,50 $ : un cap réaliste ?

Les projections techniques convergent vers la zone des 4,50 $. Ce niveau découle des extensions Fibonacci du dernier grand mouvement de consolidation. Mais ce n’est pas qu’une affaire de graphiques. Le regain d’intérêt des investisseurs et la vigueur retrouvée de la demande mondiale pour des paiements rapides et peu coûteux donnent du crédit à ce scénario.

Historiquement, XRP réagit fortement quand la liquidité s’accélère. Le transfert massif observé chez Binance s’inscrit donc parfaitement dans cette logique. Il pourrait être le catalyseur d’une montée en puissance vers ce seuil symbolique.

Un marché qui reste sous tension

Malgré l’enthousiasme, la prudence reste de mise. Les indicateurs de sentiment montrent encore une certaine nervosité. Les ordres de vente se concentrent dans la zone 2,87 $ – 3,74 $, ce qui pourrait freiner temporairement l’élan.

De plus, le MACD affiche des signaux fragiles, laissant entrevoir un risque de correction si le support des 3 $ venait à céder. Dans ce cas, un retour vers 2,70 $ ne serait pas à exclure.

Un transfert massif qui rajoute de l’huile sur le feu

Le transfert massif orchestré par Binance agit comme un projecteur sur XRP. Avec plus de 177 millions $ déplacés et une sortie claire de consolidation, le jeton attire à nouveau tous les regards.

Le scénario haussier vers 4,50 $ reste plausible, à condition que les bulls confirment leur domination en transformant les résistances en supports. Mais si le seuil des 3 $ venait à céder, la volatilité pourrait rapidement reprendre le dessus.

Quoi qu’il en soit, XRP est de retour au centre du jeu. Et chaque mouvement compte désormais pour dessiner la suite de son parcours.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : XRPSCAN

