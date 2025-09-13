Bitcoin passe un pivot : en route pour l’ATH grâce aux NFT et la Fed ?

Le mois de septembre s’ouvre sur une phase d’incertitude pour Bitcoin. La cryptomonnaie oscille autour de seuils techniques scrutés de près, tandis que les marchés attendent la réunion de la Réserve fédérale américaine.

Dans le même temps, une nouvelle dynamique, inattendue il y a encore deux ans, gagne du terrain : les usages NFT sur Bitcoin. Et au milieu de ce cocktail macro et technique, un invité surprise s’invite dans le débat, le projet PepeNode, emblème d’une spéculation qui attire autant qu’elle inquiète.

PepeNode, miroir des excès et des promesses

Impossible d’ignorer l’effervescence autour de PepeNode. Ce projet, mi-meme coin mi-plateforme « mine-to-earn », a déjà levé plus d’un demi-million de dollars.

Il propose des « Miner Nodes » virtuels, du staking à haut rendement et un mécanisme de burn intégré à chaque transaction. Autant d’ingrédients qui séduisent les spéculateurs.

PepeNode illustre une réalité double. D’un côté, il est une représentation de la créativité débridée de l’écosystème, capable de faire cohabiter culture meme, gamification et rendement financier.

De l’autre, il rappelle les dangers inhérents à ces paris. Transparence, liquidité, exécution technique : autant de points faibles susceptibles de faire de l’eldorado un piège à capitaux.

Mais sa montée en puissance est un signal. L’appétit pour le risque reste intact, et l’écosystème Bitcoin, par ricochet, profite de ce climat.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les seuils on-chain, boussole d’un marché suspendu

Les chiffres sont précis. Au 31 août, les données de Glassnode situent le « prix réalisé » des détenteurs de court terme autour de 108 900 dollars.

C’est le pivot. Au-dessus, la pression vendeuse se délite. En dessous, elle s’intensifie, en nourrissant la volatilité. La zone comprise entre 93 000 et 95 000 dollars s’avère alors le véritable plancher. C’est là que se concentrent les ordres limites, et que se forme un socle défensif que les acheteurs espèrent ne pas voir céder.

De toute évidence, cette architecture technique conditionne le moral des investisseurs, petits comme grands. Les institutionnels, de plus en plus présents via les ETF spot, y trouvent des repères tangibles pour calibrer leurs expositions.

Quant aux particuliers, habitués aux montagnes russes du BTC, ils savent que le franchissement durable de ce pivot peut être le signal d’un cycle haussier plus soutenu.

La Fed, arbitre d’une reprise possible

Tous les regards convergent vers Washington. Les 16 et 17 septembre, la Fed se réunit et les anticipations vont bon train.

Les marchés attribuent une probabilité élevée à une baisse des taux de 25 points de base. Rien d’acquis, bien sûr. Les données d’inflation publiées ces prochains jours pourraient rebattre les cartes. Un CPI plus élevé que prévu, et le scénario accommodant s’effriterait aussitôt.

Cependant, si le pivot monétaire s’officialise, les conséquences pourraient être majeures. Historiquement, chaque phase d’assouplissement de la Fed a ouvert des fenêtres de rallye pour les actifs risqués.

Bitcoin, avec sa liquidité grandissante et son intégration dans les portefeuilles via les ETF, est bien placé pour capter ce flux. Comme le souligne Vincent Ganne, analyste suivi de près par la communauté crypto française, le pivot monétaire attendu risque d’être l’étincelle qui manque encore à Bitcoin pour reprendre sa marche vers les sommets.

Les NFT s’invitent sur Bitcoin

Longtemps chasse gardée d’Ethereum, les NFT connaissent depuis plusieurs mois une percée inattendue sur Bitcoin.

En effet, il y a des protocoles secondaires quipermettent aujourd’hui de frapper, stocker et échanger des NFT directement liés au réseau. Le phénomène n’est plus marginal. Des ventes significatives se multiplient, des créateurs migrent ou testent la chaîne de Satoshi, séduits par la robustesse de son infrastructure.

Bien sûr, ce mouvement redessine la perception de Bitcoin. Jusqu’ici cantonné à son rôle de réserve de valeur, il se mue en plateforme culturelle et numérique. L’écosystème attire de nouveaux utilisateurs, génère des frais supplémentaires, mais confère aussi une profondeur nouvelle à l’actif.

Certes, les volumes restent loin de ceux d’Ethereum. Mais la dynamique est là, et elle ajoute une couche d’utilité à un actif encore jugé monolithique.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

