Le Bitcoin repart à la conquête de sommets. À la mi-septembre 2025, le prix flirte avec les 115 000 dollars, un seuil que les analystes considèrent comme décisif. La question est sur toutes les lèvres : la plus célèbre des cryptos peut-elle rééditer l’exploit de l’or, dont les rallyes ont marqué plusieurs générations d’investisseurs ? Le marché bruisse d’optimisme, mais aussi de prudence.

Un climat porteur, sur fond de macroéconomie plus douce

Après une année marquée par des secousses, le Bitcoin a trouvé un nouveau souffle. L’actif évolue à proximité de ses plus hauts annuels, proches des 124 500 dollars atteints en août. Après cela, le marché s’est consolidé. La volatilité s’est calmée, laissant place à une base plus solide.

Les investisseurs institutionnels ont joué un rôle clé. Les ETF Bitcoin, désormais installés dans le paysage financier, continuent d’attirer des milliards. Incidence, une liquidité profonde, avec des volumes qui dépassent régulièrement 50 milliards $ par jour. Un niveau qui place BTC dans la cour des grands, au même titre que les devises majeures ou les métaux précieux.

Sur le plan macro, les vents tournent. L’inflation américaine reflue peu à peu, la Fed laisse entrevoir une baisse des taux dès septembre. Qui dit crédit moins cher dit appétit pour le risque plus vif. Et dans ce contexte, Bitcoin joue sa carte : un actif rare, numérique, perçu comme une couverture contre l’érosion monétaire. L’analogie avec l’or devient difficile à ignorer.

Le mur des 115 000 dollars

Tout se joue ici. 115 000 dollars : c’est le prix à surveiller, le point d’inflexion. Les traders parlent d’une « zone de résistance psychologique ». Si BTC franchit franchement ce mur, les cibles suivantes se dessinent : 130 000 dollars, puis plus haut encore si le momentum s’emballe.

Actuellement, le cap est dépassé. Mais l’échec est une option. Faillir à le maintenir risque de renvoyer le cours vers 105 000 dollars, un support jugé robuste. En clair, le marché est au carrefour. Les prochains jours pourraient sceller le scénario dominant : accélération haussière ou phase de respiration.

En outre, cette tension se traduit dans la nervosité des carnets d’ordres. Les volumes restent élevés, la volatilité palpable. Et les regards se tournent vers la réunion importante de la Fed du 17 septembre. Un discours plus ferme que prévu, ou un chiffre d’inflation qui surprendrait, suffirait à rebattre les cartes.

Bitcoin et l’or : la comparaison qui ne lâche pas

Depuis son lancement, BTC porte l’étiquette d’or numérique. Et justement, les parallèles existent. L’offre limitée à 21 millions d’unités rappelle la rareté des métaux précieux. Aussi, rôle de réserve de valeur, face aux crises monétaires et aux tensions géopolitiques, nourrit cette analogie.

Historiquement, l’or s’est envolé quand la confiance dans les monnaies traditionnelles s’effritait. Bitcoin suit aujourd’hui un chemin similaire. Mais il ajoute un ingrédient nouveau : la liquidité 24/7 des marchés crypto. Contrairement à l’or physique, les capitaux circulent instantanément, à l’échelle mondiale, via les plateformes et les ETF.

La différence ? La volatilité. Le Bitcoin réagit au quart de tour. Les mêmes atouts qui lui donnent puissance et accessibilité en font aussi un actif plus imprévisible que l’or.

