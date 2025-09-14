XRP digère un choc colossal : prochain stop, les 3,80 $ ?

XRP a traversé un épisode hors norme avec des flux entrants sur les exchanges qui explosent à 15 milliards de tokens, un record historique. En parallèle, les sorties ont atteint le même niveau. Autrement dit, la demande a absorbé intégralement la pression vendeuse. En prime, une perspective qui va certainement ravir la XRP Army.

Un breakout technique qui attire les regards

Depuis, la situation s’est normalisée. Les flux se stabilisent autour de 60 millions en entrées et 65 millions en sorties, bien loin de l’ancien socle de 500 millions. Le marché apparaît donc plus équilibré. Mais cette stabilité n’est solide que si la demande reste au rendez-vous.

Côté graphique, XRP a validé une figure en “cup and handle” construite de mars à juillet. La cassure récente du canal descendant a permis de reprendre le seuil de 3,08 $, signe de vigueur.

L’enjeu est désormais clair : franchir la zone de résistance comprise entre 3,40 $ et 3,80 $. C’est là que les vendeurs avaient stoppé les précédentes offensives. Un passage confirmé au-dessus de 3,80 $ ouvrirait la voie à des objectifs plus ambitieux. À l’inverse, un rejet prolongerait la consolidation. Le pattern est certes haussier, mais tant que 3,80 $ n’est pas validé, le marché reste fragile.

Des adresses actives encore solides

L’activité réseau confirme cette impression. Après un pic à 108 000 adresses actives en décembre 2024, le flux s’est quasiment effondré et tient désormais autour de 26 000. Une amélioration significative en comparaison des 17 500 relevés au début de 2025.

Cette résilience montre que la base d’utilisateurs reste engagée. Même si la dynamique a ralenti, le niveau actuel traduit une adoption réelle. Attention toutefois; une rechute prolongée des adresses actives serait un signal négatif sur la santé du réseau.

Les DEX, colonne vertébrale de la demande

L’activité sur les plateformes décentralisées est un autre indicateur clé à prendre en compte. Après un pic à 60,5 millions de volume en novembre 2024, le marché s’est calmé mais reste au-dessus des creux historiques. Aujourd’hui, les volumes avoisinent 1,6 million, un chiffre modeste mais significatif.

Cette persistance confirme que les traders continuent de se tourner vers les DEX pour échanger du XRP. En période de stress sur les exchanges centralisés, cette demande décentralisée joue un rôle d’amortisseur.

Un carrefour stratégique

Avec des flux stabilisés, une activité réseau résiliente et une demande décentralisée toujours présente, XRP a posé des bases plus solides. D’ailleurs, la cassure technique de ce jour, renforce cette impression.

Mais le prochain test va surtout de dépendre de la performance de Ripple dans la zone des 3,40 à 3,80 $. Si les acheteurs s’imposent, le marché pourrait enclencher une nouvelle jambe haussière. En revanche, un rejet confirmerait que la consolidation n’est pas terminée.

Pour l’instant, le scénario haussier garde une longueur d’avance. Mais la bataille des 3,80 $ décidera si XRP peut réellement viser plus haut.

Pendant ce temps Wepe prend une sérieuse option sur altsaison

Dans la foulée des frasques de Ripple, Wepe attire lui aussi les regards. Wall Street Pepe affiche ainsi, une volatilité accrue ces derniers jours. Les volumes ont nettement augmenté, signe que les traders spéculent activement sur ses mouvements.

Or avec plus de 50 % de son offre, Wepe jouit d’une configuration plutôt saine sur la pression vendeuse. En parallèle, ses fonctionnalités de staking et de NFT utilitaires entretiennent toujours l’engagement de sa communauté. In fine, le jeton conserve une dynamique intéressante et probablement plus importante avec le vent d’optimisme qui se lève.

