Bitcoin pourrait dépasser 4,81 M$ d’ici 2036, selon une nouvelle étude

Une étude prévoit que le Bitcoin dépassera 4,81 millions de dollars d’ici avril 2036.

Satoshi Action Education publie une nouvelle étude qui attribue 75 % de probabilité au dépassement des 4,81 millions de dollars par Bitcoin d’ici avril 2036. L’économiste Murray A. Rudd dirige cette analyse en s’appuyant sur un modèle probabiliste actualisé. Ce modèle pose une question : comment la rareté de l’offre et la demande institutionnelle influencent les valorisations à long terme.

Des projections extrêmes fondées sur la rareté

Les résultats actualisés fixent le seuil de dépassement à 75 % à 4,81 millions de dollars pour avril 2036. Le quart supérieur des simulations atteint 10,22 millions, tandis que la borne à 95 % varie entre 11,89 et 14,76 millions. Dans les 1 % de cas les plus extrêmes, le Bitcoin grimpe jusqu’à 50 millions de dollars. Les projections médianes se situent entre 6,55 et 6,96 millions.

Le modèle ancre ses calculs sur la limite de 21 millions de BTC et une liquidité réelle estimée à 3 millions. Les investisseurs stockent le Bitcoin à long terme. Alors que les entreprises l’utilisent comme collatéral, et les réseaux DeFi et Layer 2 absorbent une part croissante de l’offre. Ces usages réduisent l’offre négociable. Les scénarios de base et médians maintiennent l’offre liquide entre 6,55 et 6,96 millions de BTC, de quoi modérer les projections extrêmes. Les retraits accélèrent la rareté et la volatilité.

Stress de liquidité et dynamique post-2026

Les “stress simulations” montrent que des retraits des plateformes d’échange accélèrent la contraction de l’offre. Si la liquidité tombe sous les 2 millions de BTC et que le marché réagit peu à cette contraction, le modèle prévoit une hausse rapide des prix. Dans les pires trajectoires, l’offre liquide passe sous les 2 millions dès le 19 janvier 2026, puis sous le million avant le 7 décembre 2027.

Les chercheurs ont recalibré le modèle en intégrant des déséquilibres plus marqués après 2026. Ils ont aussi pris en compte les contraintes structurelles qui limitent l’offre disponible. Le modèle suit les schémas d’accumulation institutionnelle : les achats ralentissent pendant les rallyes et s’intensifient en période de stabilité.

L’étude insiste sur l’importance du risque de liquidité. Une déplétion trop rapide pourrait renforcer la volatilité.

Stratégies d’investissement et enjeux réglementaires

Les résultats de la recherche guident les stratégies d’allocation à long terme. Les gérants de portefeuille sont tenus d’incorporer le potentiel de hausse tout en respectant les restrictions liées à la liquidité.

Les décideurs politiques doivent surveiller la custody concentration et les flux de capitaux transfrontaliers, surtout si les trésoreries d’entreprise, les réserves souveraines et les projets de tokenisation continuent de réduire l’offre circulante.

Le modèle combine les courbes d’adoption macroéconomiques avec les événements de liquidité microstructurels. Il emploie le modèle Monte Carlo ainsi que la spécification Epstein-Zin pour modéliser la variation du prix du Bitcoin dans divers scénarios. Une façon de dépasser les modèles simplistes et d’offrir une vision plus complète.

Le Bitcoin a franchi un nouveau record jeudi, en dépassant les 124 000 dollars. Le prix a progressé de près de 8 % sur la semaine. Les analystes identifient une convergence de signaux haussiers on-chain, et estiment que le rallye pourrait se poursuivre.

Source : Satoshi Education

