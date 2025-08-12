Marché crypto en alerte avant l’annonce cruciale de l’inflation US

L’annonce des données de l’inflation américaine prévue ce mardi 12 août 2025 retient l’attention de tout l’écosystème crypto. Le rapport sur l’Indice des Prix à la Consommation (CPI) du mois de juillet pourrait, selon son résultat, déclencher soit une vague de volatilité baissière, soit un nouvel élan haussier sur Bitcoin et les altcoins.

Un indicateur macroéconomique déterminant pour la Fed… et les cryptos

Le CPI mesure l’évolution moyenne des prix payés par les consommateurs pour un panier représentatif de biens et services. Il constitue l’un des principaux outils de la Réserve Fédérale (Fed) pour évaluer la dynamique inflationniste et ajuster sa politique monétaire.

Cette fois-ci, le marché surveille de près un chiffre attendu à 2,8 % en glissement annuel, contre 2,7 % en juin. L’inflation « core » (hors alimentation et énergie) pourrait grimper à 3,0 %. Si la publication dépasse ces prévisions, la Fed pourrait maintenir ou relever ses taux directeurs pour contenir la hausse des prix. Ce scénario réduirait la liquidité globale et pèserait immédiatement sur les actifs à risque, dont les cryptomonnaies.

Today’s CPI report is coming, and it’s a big deal before next month’s Fed meeting.



If inflation comes in at 2.8% or less, chances of a rate cut in September go up.



Right now, the odds are about 84%, but they can change quickly after the report.



I’m watching the main inflation… pic.twitter.com/5itLamnXJN — Greg Miller (@greg_miller05) August 12, 2025

À l’inverse, une lecture inférieure aux attentes signalerait un ralentissement de l’inflation. Les investisseurs anticiperaient alors un assouplissement monétaire, possiblement dès septembre, avec une baisse des taux qui stimulerait l’appétit pour le risque et, par ricochet, les cours des cryptos.

Des positions massives déjà en place sur Bitcoin

À l’approche de la publication, la spéculation s’intensifie. Les données des marchés dérivés montrent des paris ambitieux : certains traders visent un Bitcoin entre 115 000 et 125 000 $, misant sur un CPI favorable. Cette configuration crée une zone de tension où le moindre écart par rapport aux attentes peut déclencher un mouvement violent.

Historiquement, un chiffre supérieur aux prévisions a tendance à provoquer une vente rapide sur le marché crypto. L’effet est souvent amplifié par les algorithmes et le trading à haute fréquence, qui réagissent en millisecondes aux flux d’informations. En revanche, une surprise positive (inflation plus faible) alimente un mode « risk-on », attirant des capitaux vers Bitcoin et, surtout, vers les altcoins plus volatils.

Les altcoins, en effet, réagissent souvent de façon disproportionnée aux variations macroéconomiques. Un contexte accommodant peut générer des hausses à deux chiffres en quelques heures, tandis qu’un chiffre inflationniste inattendu peut effacer ces gains tout aussi vite.

Les autres variables qui peuvent amplifier la volatilité

La semaine de l’annonce sera également rythmée par plusieurs interventions publiques de responsables de la Fed. Ces prises de parole, parfois plus influentes que les données elles-mêmes, pourraient confirmer ou contredire les anticipations du marché. Ainsi, même un CPI conforme aux attentes ne garantit pas la stabilité des prix crypto.

Par ailleurs, certains facteurs structurels alimentent la sensibilité actuelle du marché :

Des volumes de trading en hausse depuis début juillet, portés par plus de 1,1 million d’ETH accumulés par des baleines et institutions.

Des signaux techniques montrant un Bitcoin proche de zones de résistance historiques.

Des tensions persistantes sur les chaînes logistiques mondiales et des tarifs douaniers qui maintiennent une pression sur certains secteurs, en particulier les biens durables.

Ces éléments renforcent la possibilité que le CPI de juillet soit un catalyseur majeur, capable de faire basculer le marché dans un mouvement prolongé, haussier ou baissier.

Ce que surveillent les investisseurs d’ici mardi

Les traders crypto expérimentés ne se limitent pas à l’attente du chiffre officiel. Ils scrutent :

Les indices préliminaires, comme les prix à la production (PPI) et les données sur la consommation, pour anticiper la tendance. La réaction du dollar américain (DXY) : un billet vert fort pèse sur les cryptos, tandis qu’un affaiblissement soutient leur prix. Les taux obligataires : une détente des rendements à 10 ans favoriserait la prise de risque.

En résumé, l’annonce du CPI de juillet 2025 pourrait être le déclencheur d’un épisode de volatilité intense. Le marché crypto, déjà sous tension, se prépare à réagir en fonction de ce chiffre clé et du ton adopté par la Fed dans les heures qui suivront.

Sources : US CPI Release Schedule, Trading Economics – Inflation Rate

