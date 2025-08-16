Crypto et fintech : des dirigeants demandent à Trump d’interdire les frais bancaires sur les données clients

Plus de 80 dirigeants crypto et fintech ont interpellé l’administration Trump. Ils exigent que les banques cessent de facturer l’accès aux données bancaires. Ces frais menacent leurs modèles économiques.

Les dirigeants ont exhorté Donald Trump à bloquer ces pratiques. Ils affirment que les frais bancaires freinent le choix des consommateurs.

Dans une lettre envoyée mercredi, les signataires accusent les grandes banques d’imposer des frais excessifs pour protéger leur monopole. Ils dénoncent une stratégie visant à empêcher les clients de connecter leurs comptes à de meilleurs services financiers.

Gemini, Robinhood, le Crypto Council for Innovation et la Blockchain Association soutiennent cette lettre. Les signataires préviennent que ces frais pourraient paralyser les secteurs crypto, IA et paiements numériques aux États-Unis.

La crypto influence Trump sur l’open banking

La règle d’open banking a été mise en place par Joe Biden par le biais du Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB). Cette règle, finalisée en octobre, permet aux clients de transmettre gratuitement leurs informations bancaires à des fintechs. Son objectif est d’encourager la compétition et de favoriser l’accès à des services financiers novateurs.

Cette progression a été accueillie avec enthousiasme par la communauté crypto.

Les responsables de l’industrie considèrent cela comme un moyen de relier les comptes bancaires aux plateformes cryptographiques et d’optimiser l’expérience utilisateur. Cependant, la mesure a été fortement désapprouvée par les groupes bancaires. Ils ont attaqué le CFPB en justice, estimant que la règle menace leur modèle économique et leur contrôle sur les données.

Trump s’est d’abord aligné avec les banques. Il a soutenu l’abrogation de la règle, en phase avec leur position. Mais fin juillet, il a changé de cap. Le lobby crypto a intensifié la pression, soulignant les risques pour l’innovation et la compétitivité américaine.

Sous cette influence, l’administration Trump a informé un juge qu’elle maintiendrait la règle en vigueur. Elle a également annoncé qu’elle préparerait une nouvelle version, plus équilibrée, pour répondre aux attentes des deux secteurs.

Les frais bancaires menacent l’innovation crypto

Les plateformes crypto utilisent les données bancaires pour connecter les comptes et faciliter les transferts. Les dirigeants avertissent que les frais pourraient bloquer ou tuer des produits innovants.

2/ We are asking @POTUS to stop the nation’s largest banks from imposing these exorbitant fees, which would keep Americans from linking their bank accounts to the financial tools and services they want to use. — Financial Technology Association (@fintechassoc) August 14, 2025

Ils préviennent que ces obstacles nuisent aux objectifs politiques de Trump en matière de crypto.

Trump a promis de faire des États-Unis un refuge pour la crypto. L’industrie crypto a soutenu sa campagne avec des centaines de millions de dollars.

Les banques accusent les entreprises crypto de manipuler les règles

L’American Bankers Association a mené la riposte mercredi. Elle accuse les entreprises crypto de vouloir affaiblir les marchés libres et forcer le gouvernement à fixer les prix.

Les banques dénoncent une tentative de manipulation. Selon elles, des intermédiaires crypto ont rédigé la lettre pour tromper Trump. Leur objectif : défendre des politiques de l’ère Biden, maximiser leurs profits et accéder gratuitement aux infrastructures bancaires.

Les groupes bancaires rappellent qu’ils ont investi massivement pour sécuriser les données des consommateurs. Ils refusent que des acteurs externes bénéficient de ces efforts sans compensation.

Les tensions entre les secteurs crypto et bancaire ont continué de monter cette semaine. Mardi, les banques ont demandé au Congrès de combler une faille réglementaire. Cette faille permet aux émetteurs de stablecoins de verser des rendements via des entités affiliées, sans respecter les mêmes règles que les institutions financières traditionnelles.

Les banques exigent une régulation stricte. Elles veulent empêcher les émetteurs de stablecoins de contourner les normes du secteur bancaire.

Source: CoinTelegraph

