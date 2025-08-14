Bitcoin pulvérise un nouveau record à 124 457 $ : le pari sur la Fed qui change tout

C’est un moment historique que vient de vivre le marché crypto. Cette nuit, le Bitcoin a en effet établi un nouveau record de prix. Désormais, le nouvel ATH du BTC 124 457,12 $ dans un contexte d’anticipation accru où les attentes vis-à-vis de la Fed ont compté pour beaucoup. Mais, le plus intriguant est bien le changement dans la dynamique fondamentale du cours du Bitcoin. Cette fois-ci, ce n’est pas la volatilité qui est à l’œuvre mais un élément bien plus structurant.

Une baisse providentielle de l’inflation

L’un des facteurs clé de la toile de fond de cette hausse historique est l’anticipation d’une baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine dès septembre. En effet, les dernières données sur l’inflation aux États-Unis font état d’un taux tombé à 2,7 %. Cela a immédiatement ravivé l’espoir d’un assouplissement monétaire.

En outre, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent a récemment évoqué la possibilité d’une réduction de 50 points de base au niveau des taux de la Fed. L’un dans l’autre, ces éléments ont contribué à rajouter de l’huile sur le feu.

Dans le contexte économique actuel, chaque injection de liquidité peut servir de carburant aux actifs risqués. Cette perspective a énormément contribué à la propulsion du Bitcoin vers ce nouvel ATH.

🥳 Bitcoin has officially reached an all-time high of $123,610! Congratulations to all of the traders, investors, and hodlers who have been along the ride for crypto's 17+ year history. pic.twitter.com/7pRfFdgTDI — Santiment (@santimentfeed) August 13, 2025

La liquidité : ce nouveau moteur silencieux de la hausse

Sur les marchés financiers, la liquidité est reine. La baisse des taux directeurs de la banque centrale est bien plus qu’un ajustement technique. Elle libère des capitaux, réduit le coût du crédit et pousse les investisseurs vers des placements plus dynamiques.

L’anticipation d’une telle baisse permet donc au Bitcoin de se hisser désormais au sixième rang mondial des actifs les plus valorisés. Bien installé devant Google ou Amazon et juste derrière l’or et les géants de la tech comme Apple, Microsoft ou Nvidia.

⚡️JUST IN: #Bitcoin has flipped Google in market value — now the world’s 5th largest asset! 🚀



Bitcoin keeps climbing. Apple next? 🍎 pic.twitter.com/AHKYaXjP7S — Coin Bureau (@coinbureau) August 14, 2025

Ce record profite aussi aux grands portefeuilles institutionnels. Strategy, par exemple, voit la valeur de ses avoirs grimper à 77,2 milliards de dollars. De son côté, El Salvador, qui a accumulé du BTC comme réserve stratégique, affiche désormais un gain latent supérieur à 468 millions de dollars.

Les baleines montrent leurs muscles

Il va sans dire que les baleines ne manqueront pas la fête. Au cœur de cette euphorie, les signaux on-chain confirment la confiance de ces acteurs majeurs. Un retrait massif de 5 400 BTC depuis la plateforme Kraken, soit environ 656 millions de dollars a été repéré dans la foulée.

Si certains y voient une simple réorganisation de portefeuille, beaucoup d’analystes y lisent un message clair. Les grosses mains déplacent leurs fonds vers des stockages à froid, réduisant la pression vendeuse à court terme. Un indicateur souvent corrélé à des phases de hausse prolongées.

Les mineurs lèvent le pied sur les ventes

La détente sur le front des mineurs est un autre élément en faveur de la théorie de la hausse prolongée. En effet, leurs réserves étaient en hausse au début du mois, faisant craindre une vague de ventes.

Mais juste avant la cassure haussière, elles ont reculé pour revenir à 1 806 630 BTC, un niveau qui s’est stabilisé depuis. Moins de bitcoins en attente de vente de la part des mineurs signifie moins d’obstacles à la prolongation de la tendance.

Et maintenant ?

Si les frasques du Bitcoin ont tendance à occuper le centre de la scène, Ethereum n’est pas en reste. L’ETH affiche une hausse de plus de 28 % sur une semaine, se rapprochant de son record historique de 4 891 $. Les marchés de produit dérivés, avec un open interest proche du sommet à 13,75 milliards de dollars, laissent présager une volatilité accrue.

La question qui se pose désormais, est si cette vague de liquidité pourrait déclencher la tant attendue altsaison. Mais pour Samson Mow, le Bitcoin risque surtout s’envoler seul en laissant les altcoins dans une correction sévère.

Two possible paths for #Bitcoin now.



1⃣ We Godzilla or Omega up, suck all the oxygen out of the room, and alts drop 30-40%.



2⃣ Alt mania peaks, triggering a massive selloff as the Bagholder's Dilemma loses equilibrium, BTC goes down briefly then up again, as alts tank. — Samson Mow (@Excellion) August 14, 2025

Une chose est sûre ; tant que la Fed nourrit les espoirs de liquidité, la crypto a le vent en poupe. Et pour Bitcoin, chaque point de base en moins sur les taux pourrait se traduire par des milliards ajoutés à sa capitalisation.

Source : Tradingview

