Ethereum en ligne de mire : le fondateur de Huobi lève 1 Md$ pour un « Ether Trust »

Li Lin, fondateur de Huobi et président d’Avenir Capital, prépare un « Ether Trust » d’environ 1 milliard de dollars pour acheter de l’ether et le loger dans un véhicule coté. Le lancement est annoncé dans les prochaines semaines, avec des investisseurs historiques de l’écosystème en appui.

1 Md$ pour accumuler de l’ETH : l’offensive de Li Lin

Selon Bloomberg, Li Lin pilote un montage qui vise 1 Md$ pour constituer une trésorerie d’ether au sein d’un trust. Il est épaulé par des figures de la scène asiatique. L’équipe étudie l’acquisition d’une société déjà cotée au Nasdaq pour structurer le véhicule et accélérer la mise en marché.

Le lancement est attendu dans deux à trois semaines, sous réserve des derniers réglages juridiques. L’objectif, acheter de l’ETH de façon méthodique et offrir un cadre listé aux investisseurs qui ne veulent pas gérer l’actif en direct.

Ce positionnement répond à une demande concrète. En effet, après les ETF bitcoin au comptant, des produits exposition-ETH se multiplient, du staked à la génération de revenus via options. Le trust se distingue d’un ETF par sa gouvernance et son mode de détention. Mais il coche une case clé pour les institutionnels : accès boursier, valorisation quotidienne et reporting régulier. En clair, un pont entre marchés traditionnels et détention spot d’ETH.

Montage trust : véhicule coté, garde et règles de rachat

Le véhicule envisagé passerait par un shell coté afin de proposer un cadre listé dès le lancement. Les points opérationnels à surveiller sont classiques : custody de l’ETH (dépositaire, sécurité, attestations), auditeur, modalités de souscription et de rachat, ainsi que la grille de frais. La liquidité viendra d’abord du seed initial et de l’animation par des intermédiaires OTC ou des teneurs de marché.

Différence notable avec un ETF : le trust n’implique pas forcément la création et le rachat en continu via un réseau d’APs au sens strict. Le tracking dépendra donc de la discipline d’exécution sur le spot et des coûts de portage. De nombreux investisseurs accepteront cet écart s’ils y trouvent un accès simple, une garde professionnelle et une lisibilité comptable compatible avec leurs contraintes.

Impact marché : liquidité, prime institutionnelle et calendrier

Si le trust déploie des achats par blocs sur le spot ou l’OTC, l’effet pourrait se voir dans la liquidité d’ETH et, à la marge, dans les spreads. L’enjeu n’est pas d’orchestrer une poussée spéculative, mais d’installer une demande récurrente liée à un véhicule listé.

En parallèle, la présence de noms reconnus côté investisseurs crée une prime de crédibilité qui peut attirer des allocations supplémentaires au fil de l’eau. Les premiers marqueurs seront lisibles : nom du dépositaire, taille du seed, calendrier précis et premiers rapports au marché.

Reste la sensibilité au cycle. Un dollar fort et des taux élevés freinent l’appétit pour le risque, mais la montée en puissance d’offres institutionnelles sur Ethereum étaye le récit d’adoption.

L’effet prix à court terme dépendra moins de l’annonce que de l’exécution des flux. À moyen terme, un trust bien conçu peut élargir l’actionnariat d’ETH et stabiliser la profondeur autour des niveaux clés.

Best Wallet : self-custody pour organiser ses positions ETH

Dans un environnement où des véhicules listés se multiplient, se pose la question de la garde personnelle. Best Wallet mise sur une self-custody multi-chaînes pour conserver ETH et ses tokens associés, avec une maîtrise des clés et une traçabilité des mouvements.

L’intérêt : séparer l’exposition de marché des outils de conservation, garder la portabilité entre plateformes compatibles et segmenter ses poches d’actifs. La priorité ici est donnée à la traçabilité et à la portabilité. Une bonne manière de garder une organisation claire des positions au sein de l’écosystème Ethereum.

