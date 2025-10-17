Tom Lee prédit un “flip” historique : Ethereum fera au Bitcoin ce que Wall Street a fait à l’Or

Tout comme Wall Street a ravi la vedette à l’Or, Ethereum deviendra le phare de la crypto-économie plus tôt que vous ne le pensez. C’est du moins la folle prédiction de Tom Lee, président de BitMine. Une comparaison audacieuse qui relance le débat du “flippening” et questionne la place de Bitcoin dans l’économie tokenisée à venir.

Un parallèle audacieux entre deux révolutions financières

C’est un débat que beaucoup jugeaient clos. Pour Tom Lee, il ne fait aucun doute que Ethereum finira par dépasser Bitcoin, non seulement en valeur, mais aussi en influence. Et pour le démontrer, il ose une comparaison historique saisissante : “Ethereum fera au Bitcoin ce que Wall Street a fait à l’or après 1971.”

L’analogie n’est pas anodine. En évoquant la fin du Gold Standard, Lee rappelle la manière dont la finance américaine a su transformer un système monétaire figé en un moteur et porteur d’innovation. Aujourd’hui, dit-il, le même basculement s’annonce. Sauf que cette fois, c’est la blockchain qui en est le théâtre.

L’écho du “Nixon Shock” : quand l’or a cédé la place au dollar

Retour en 1971 : le président Richard Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or. Le monde entier entre dans une ère monétaire “synthétique” où la valeur ne repose plus sur un métal, mais sur la confiance et les marchés.

Un choc brutal à l’époque, mais une bénédiction pour Wall Street. Libérée du carcan de l’or, la finance américaine invente des produits dérivés, des marchés globaux et une domination sans partage du dollar.

Tom Lee y voit un parallèle direct. Bitcoin, comme l’or, incarne la rareté et la réserve de valeur. Ethereum, lui, incarne la construction d’un nouveau système. “Quand tout est devenu financier, le dollar a dominé. Quand tout deviendra tokenisé, Ethereum dominera”, résume-t-il.

Ethereum : le nouvel empire du numérique selon Tom Lee

Dans son entretien avec Cathie Wood (ARK Invest), Lee défend une thèse claire. Ethereum est la base d’un futur économique entièrement digital.

“Tout sera tokenisé”, insiste-t-il. Les dollars deviennent des stablecoins. Les actions, des security tokens. Les biens immobiliers, des actifs numériques échangeables. Et au cœur de cette transformation, la technologie d’Ethereum sert de colonne vertébrale à la nouvelle économie mondiale.

Ce que le dollar a fait à l’or, Ethereum pourrait le faire au Bitcoin : rendre la valeur non seulement stockable, mais programmable. Le dollar est devenu dominant parce que Wall Street a su construire les bons produits autour de lui.

Ethereum bénéficiera du même effet de levier grâce à la tokenisation”, affirme Lee. Selon lui, la dominance du dollar, passée de 27 % à 57 % des réserves mondiales en une génération, préfigure le chemin d’Ethereum sur la blockchain.

Bitcoin contre Ethereum : deux philosophies irréconciliables ?

Pour beaucoup, c’est une vision à la limite de l’hérésie. Les maximalistes de Bitcoin, à l’image de Samson Mow (Jan3), rappellent que seule la rareté garantit la survie d’un actif à long terme. À leurs yeux, Ethereum est trop “souple”, trop exposé à la régulation et à la centralisation.

À l’opposé, les partisans d’Ethereum comme Joseph Lubin (ConsenSys) voient la blockchain de Vitalik Buterin comme un système monétaire vivant, capable de croître et d’absorber les innovations. Lubin a récemment déclaré qu’Ethereum “surpassera Bitcoin comme base monétaire mondiale, car il évolue 100 fois plus vite.”

Choc de titans ou alliance silencieuse ?

Couramment, deux visions du futur s’affrontent. D’un côté, le Bitcoin en tant qu’Or numérique, intouchable et intemporel.

De l’autre, Ethereum comme moteur programmable du capital global. Lee, lui, se place entre les deux camps. Toujours haussier sur BTC, mais convaincu que l’avenir de la finance se construira sur les smart contracts, pas sur la simple conservation de valeur. Pour lui, l’hégémonie de Ethereum se fera donc à la faveur d’un basculement culturel.

Source : ARK Invest

Pour aller plus loin sur le sujet :