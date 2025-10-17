Ripple vers un rachat massif de 1 milliard de XRP : le signal d’une offensive stratégique ?

De toute évidence, Ripple choisit un moment symbolique pour passer à l’offensive. En effet, selon un rapport de Bloomberg, la société californienne préparerait une nouvelle levée de fonds d’envergure. Un milliard de dollars pour financer une opération de rachat de XRP. Une opération d’envergure qui, le cas échéant, redéfinira certainement la structure du marché dans le sens d’un renforcement de la position du jeton sur le marché.

Une stratégie de consolidation assumée

Ripple détient déjà une part considérable de l’offre globale de son propre jeton. Selon son rapport de mai, la société détient environ 4,5 milliards de XRP. A cela vient s’ajouter quelques 37 milliards verrouillés sous séquestre et libérés progressivement chaque mois. Une hégémonie qui n’empêche pas Ripple d’en vouloir plus.

En réalité, ce rachat telle qu’annoncée, représente beaucoup plus qu’une simple opération de trésorerie. Si cela se concrétise, ce serait une véritable rotation stratégique piloté à travers une SPAC (Special Purpose Acquisition Company).

Un véhicule financier dont se servent souvent les grands groupes pour réaliser des acquisitions rapides et ciblées. Le but de la manœuvre serait ainsi de créer une Digital Asset Treasury (DAT). Un portefeuille institutionnel centré sur le XRP et autour duquel graviteront d’autres actifs numériques.

Une trésorerie numérique à la hauteur des géants

Ripple semble donc vouloir rejoindre le club restreint des entreprises ayant fait le choix de réserves stratégiques de trésorerie crypto. Aujourd’hui, Bitcoin et Ethereum dominent largement cette tendance, avec respectivement 152 milliards et 23 milliards de dollars détenus par les sociétés à travers le monde.

Sur ce point, XRP reste à la traîne, mais pas sans raison. Cela dit, l’arrivée d’acteurs institutionnels avec de sérieuses intentions de positionnement est sur le point de changer la donne. On peut notamment citer :

Trident Digital Tech Holdings (500 millions de dollars prévus pour un XRP treasury) ;

Webus (300 millions) ;

VivoPower (100 millions).

Si Ripple concrétise son projet, elle deviendrait le principal détenteur et gestionnaire d’une trésorerie basée sur le XRP. Un véritable changement de paradigme susceptible d’attirer d’autres entreprises dans son sillage.

Une offensive coordonnée : acquisition de GTreasury

Comme mentionné plus tôt, Ripple s’inscrit dans une dynamique de repositionnement stratégique alors même que le marché est en net repli. Un peu plus tôt cette semaine, intervenait le rachat de GTreasury pour environ 1 milliard $. Fait suffisamment important pour être rappelé, GTreasury est une société américaine spécialisée dans la gestion des trésoreries d’entreprise.

Avec cette action, Ripple se rapproche un peu plus de la création d’une infrastructure autonome pour la gestion des actifs de son écosystème. En fait, il se pourrait bien que GTreasury ait été acheté dans le but d’en faire le bras opérationnel du futur DAT de Ripple.

L’enchaînement de ces opérations de rachat ainsi que la nature des acquisitions laisse penser que l’objectif de Ripple n’est pas qu’un simple soutien de cours du XRP. Nous nous rapprochons de plus en plus du modèle subversif proposé en lieu et place de la finance traditionnelle.

Le signal d’un tournant pour le marché du XRP

Si ce rachat est conduit jusqu’à terme, ce serait environ 427 millions de XRP supplémentaires qui se verraient retirés de la circulation. Cela dit, la perspective d’une telle concentration soulève déjà quelques interrogations. Certains observateurs y voient notamment un risque de centralisation excessive.

Mais pour les investisseurs, Ripple mise sur son propre écosystème et sur la montée en puissance du XRP comme actif de trésorerie globale. À l’heure où le Bitcoin et Ethereum dominent les bilans d’entreprises cotées, Ripple semble vouloir ouvrir une troisième voie.

Un pari sur la souveraineté numérique

En renforçant ses réserves internes et en intégrant la gestion de trésorerie numérique, Ripple cherche probablement à s’émanciper des infrastructures bancaires traditionnelles. Ce projet s’inscrit dans une vision de long terme. La création d’un système financier hybride, où le XRP servirait de pont entre finance classique et blockchain.

Pour les partisans de Ripple, ce rachat massif représenterait donc bien plus qu’une opération financière. Ce serait un symbole de souveraineté, un message adressé au marché. Le XRP n’est pas un simple token utilitaire, mais une brique fondamentale du futur système monétaire décentralisé.

Source : Bloomberg

