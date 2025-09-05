Ethereum vise les 8 000$ : 1,2 Mds $ institutionnels stimulent la ruée

Dernière Mise à Jour: Septembre 5, 2025

Ethereum s’installe durablement comme le pilier des cryptos pour 2025. Grâce à des flux institutionnels massifs et une accumulation stratégique par les whales, le réseau envisage désormais une montée soutenue. Certains analystes estiment sa cible autour de 6 000 à 8 000 $, voire davantage si les ETFs poursuivent leur dynamique.

Une ruée institutionnelle inédite

Les ETFs Ethereum ont enregistré des entrées nettes de plus de 1,2 milliard $ au mois d’août, propulsant l’actif face à un contexte volatil. En juillet, les flux spot ETF ont grimpé à 5,43 milliards $, ce qui souligne l’ampleur de l’investissement institutionnel.

Selon Matt Hougan, directeur des investissements de Bitwise, ces ETF pourraient attirer jusqu’à 10 milliards $ d’ici fin 2025. Une telle projection conforte Ethereum comme choix prioritaire des portefeuilles institutionnels.

Sur le plan technique, Ethereum dépasse le Bitcoin en volumes de trading spot (environ 480 milliards $ vs 401 milliards $ en août). C’est une première en sept ans. La combinaison de volumes record, d’ETFs en croissance rapide et d’accumulation structurée fait d’Ethereum un actif d’« infrastructure financière ». Et il attire donc plus que le simple buzz spéculatif.

Ethereum est aussi de plus en plus utilisé comme plateforme de tokenisation des actifs traditionnels. De grandes entreprises comme PayPal, Visa, JPMorgan ou Nike intègrent sa technologie dans leurs opérations. Selon Hougan, son argument principal est son utilité pratique à mesure que les volumes des ETF augmentent, et non pas la spéculation.

Ethereum sur la voie des 8 000 $ ?

Certains analystes évoquent un objectif ETH de 6 000 à 8 000 $ à court terme. Et si l’élan se maintient, certains scénarios envisagent même 10 000 $ d’ici la fin 2025.

Car la récente hausse de 200 % en cinq mois (de 1 600 $ à près de 4 800 $) démontre la puissance du momentum dans un marché haussier. Malgré un pullback à 4 400 $, les résistances majeures sont estimées entre 4 450 et 4 500 $. Un breakout au-dessus pourrait propulser l’actif vers 6 000 voire 8 000 $.

Les fondamentaux soutiennent ce scénario. La montée en puissance des L2, d’abord, avec les innovations de Dencun et Pectra. Mais aussi les entrées massives via les ETFs. Enfin, on observe une accumulation massive et durable par les whales telles que BitMine et SharpLink. Cela montre un réel intérêt institutionnel.

Tout se met donc en place pour un rallye prolongé, tant que les flux et les catalyseurs restent alignés.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : CoinGecko, Sosovalue

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

