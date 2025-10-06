Ethereum à 6 000 dollars en octobre 2025 ? Deux signaux à surveiller

La seconde cryptomonnaie du marché a amorcé, en ce début du mois d’octobre, un léger rebond. Oscillant actuellement autour des 4 500 dollars, la formation de nouveaux sommets n’est qu’une question de temps ? Faisons un point sur la situation de l’actif, le scénario le plus favorable et les niveaux à surveiller activement durant les prochains mois.

Passage du pivot à 4 500 dollars : ethereum en bonne posture pour un ATH

Après un passage temporaire en fin d’année sous les 4 000 dollars, ethereum est parvenu à amorcer un rebond technique, lui permettant de franchir la confluence de moyennes mobiles, tout en préservant une dynamique haussière de fond. En effet, la zone de support des 4 000 dollars est activement défendue, ce qui témoigne de la surperformance des acheteurs depuis quelques jours.

Actuellement sur la touche suite à une cascade de liquidations, le rebond d’un delta de 600 dollars met les vendeurs en difficulté. Dans le contexte technique actuel, la situation s’annonce plus favorable à un retour autour des 4 900 dollars.

Pour qu’un tel scénario puisse être confirmé, ETH devra franchir la zone des 4 600/4 700 dollars. Dernier rempart avant de nouveaux sommets, cela permettra à ethereum de renforcer sa position face au reste du marché.

Les institutionnels : un catalyseur majeur pour de la liquidité en fin d’année 2025

Pendant qu’ethereum parvient à défendre ses supports de 2025, en se retrouvant aux portes de nouveaux sommets, d’autres catalyseurs restent effectivement d’actualité et pourraient favoriser l’arrivée de liquidités sur ETH. Les flux sur les ETF spot sont encourageants, ethereum restant toujours dans le vert.

Les données sur Coinglass appuient nos propos :

La balance d’ETH détenus par les ETF dépasse les 6,74 millions d’unités.

Les flux entrants nets sont dans le vert, ce qui appuie le rebond d’ethereum durant ces derniers jours.

En matière de saisonnalité, octobre est très probablement l’un des meilleurs mois pour ethereum. Avec une performance moyenne qui dépasse les 7 %, le cours a d’ores et déjà opéré un beau rebond. 2021-bis à venir pour ETH ?

Un rebond qui dépasse les 40 % serait une situation exceptionnelle, bien que la liquidité devrait affluer en masse suite à la première baisse de taux ayant été mise en place par la FED au mois de septembre. Deux autres devraient prendre place d’ici la fin d’année, au risque de faire revenir l’inflation tout en faisant décoller la masse monétaire M2.

Staking ETF ETH : une perspective favorable pour l’écosystème EVM

Ce lundi 6 octobre, le croisement entre la TradFi et le Web3 prend une toute nouvelle dimension. En effet, dans ses produits spot crypto, Grayscale introduit le staking (ETHE, ETH et GSOL). En détenant ces produits, les investisseurs bénéficieront désormais des rendements résultant du staking de ces actifs pour la sécurisation des réseaux concernés.

Today, Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (Ticker: $ETH) and Grayscale Ethereum Trust ETF (Ticker: $ETHE) have become the first U.S.-listed spot crypto exchange-traded products (ETP) to enable staking, another first-mover milestone for the firm.



Grayscale Solana Trust (OTCQX:… pic.twitter.com/45963Bn9UW — Grayscale (@Grayscale) October 6, 2025

En devenant le premier émetteur américain à intégrer le staking, Grayscale prend les devants et dépasse haut la main ses concurrents. Les autres émetteurs tels que VanEck ou BlackRock devraient également intégrer le staking sur leurs produits dans un futur proche, ce qui rend les ETF ethereum spot bien plus attractifs qu’auparavant.

En ce sens, est-ce le début d’un nouveau catalyseur pour l’écosystème crypto ? Ainsi, faut-il s’attendre à une vente massive sur ethereum ? Au regard du contexte actuel du marché et de la réaction du cours (rebond de 1,4 % après l’annonce), les prochains mois s’annoncent positifs.

