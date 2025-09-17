FOMC : La FED baisse ses taux d’intérêts et les marchés rebondissent massivement

Pas de surprise pour les marchés financiers, la FED venant d’appliquer un tournant dans sa politique monétaire de 2025. Avec cette première baisse de taux, les prochains mois s’annoncent intéressants. Une position qui sera maintenue avec de nouvelles baisses, favorables aux marchés ? Faisons le point sur la situation actuelle.

Baisse des taux d’intérêts : la FED donne le ton

En baissant les taux de 0,25bps, Jerome Powell marque un tournant pour la FED. Après plusieurs mois sous le rythme d’une position attentiste, privilégiant une analyse approfondie des données macroéconomiques et une prise de recul sur l’impact des tarifs douaniers (Liberation Day), le ralentissement du marché du travail et des données CPI concordant aux attentes ont donné raison à Donald Trump.

Ce dernier, depuis son arrivée à la Maison Blanche pour son second mandat, n’a cessé d’exhorter Jerome Powell de procéder à une baisse massive des taux directeurs.

Ce qui est sûr, c’est que le président des États-Unis ne manquera pas de réitérer sa demande pour les prochaines réunions à venir. Dans le passé, il n’a pas hésité à menacer le président de la FED du licenciement, ce qui est toutefois impossible en raison de l’indépendance avec le pouvoir exécutif.

Une dynamique qui devrait se prolonger dans le temps

Actuellement, pour le FOMC du 10 décembre, le consensus table sur une baisse des taux de 0,25 bps à deux reprises. Une situation à surveiller de près au regard des données macroéconomiques qui seront publiées durant les prochaines semaines. Si les données portant sur l’inflation ne rebondissent pas et que le marché du travail peine à se relancer, cela devra effectivement évoluer en ce sens.

Pendant ce temps, la masse monétaire M2 atteint de nouveaux sommets : plus de 22 000 milliards de dollars à date de juillet dernier. Avec la baisse du coût d’emprunt pour favoriser la consommation, une politique accommodante sera à surveiller attentivement.

L’or en ATH, bientôt le tour des cryptomonnaies ?

Face à une modification de la politique monétaire de la FED, l’or atteint de nouveaux sommets. Ayant récemment dépassé les 3 700 dollars l’once, cela résulte d’un climat en demi-teinte : une crainte de certaines banques centrales à l’encontre du dollars, couplé à un contexte géopolitique incertain dans différentes régions du globe.

La dernière baisse des taux d’intérêts remonte à la période COVID, ayant débouché sur des performances historique, à la fois pour le marché des actions et les actifs numériques. Avec une hausse de la liquidité sur les marchés durant les prochaines semaines, couplée à une potentielle baisse du rendement des obligations, les cryptomonnaies pourraient très largement bénéficier de la décision annoncée par Jerome Powell.

ATH imminent pour bitcoin et ethereum ? Quand bien même la fin d’année s’annonce explosive et favorable à une tendance haussière, une première baisse des taux n’assure en aucun cas une dynamique acheteuse. D’autres signaux seront à surveiller attentivement : adoption maintenue des institutionnels, nouveaux véhicules d’investissement, mise en place de nouvelles stratégies de réserve et bien plus encore.

