LIVE : ETF SOL et ETF XRP, prédiction bitcoin et ethereum, régulation crypto

Le marché crypto en mauvaise posture ? Ces derniers jours, la volatilité s’est accentuée pour la grande majorité des cryptomonnaies. Ce mercredi 22 octobre, les cours se stabilisent, sans mouvements majeurs pour le marché. En ce sens, quelle direction privilégier d’ici la fin d’année ?

Pour le moment, l’industrie reste dans l’attente, paralysée par une confluence de facteurs :

De potentiels droits de douane sur les importations chinoises, imposés par Donald Trump dès le 1er novembre.

sur les importations chinoises, imposés par Donald Trump dès le 1er novembre. Le prochain FOMC , approchant à toute vitesse, puisqu’il aura lieu à la fin du mois d’octobre, avec un questionnement sur une baisse (ou non) des taux directeurs.

, approchant à toute vitesse, puisqu’il aura lieu à la fin du mois d’octobre, avec un questionnement sur une baisse (ou non) des taux directeurs. Un léger replis des flux entrants institutionnels (situation temporaire ?).

Pour autant, d’un point de vu réglementaire, la situation évolue activement. Hong Kong a approuvé ce mercredi le premier ETF SOL spot, pendant que Coinbase se développe en ayant annoncé 24 heures plus tôt l’acquisition d’Echo pour 375 millions de dollars.

Dans ce contexte, nous vous proposons une couverture en temps réel de l’actualité crypto, un bilan sur les prochains ETFs à voir le jour et quelques prédictions sur les altcoins avec la meilleure configuration.

