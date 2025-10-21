SpaceX secoue le marché : 257 M$ en Bitcoin déplacés, que prépare Musk ?

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Octobre 21, 2025

Un wallet lié à SpaceX a transféré environ 2 495 BTC vers deux nouvelles adresses mardi 21 octobre, soit 257 à 268 M$ selon le prix du moment. C’est la deuxième opération en trois mois après un premier mouvement observé fin juillet. Le marché s’interroge sur la nature de l’opération, entre réorganisation interne et préparation d’une vente.

Transfert géant : chiffres et traces on-chain

Selon les reprises de données Arkham, SpaceX a déplacé 2 495 BTC vers deux adresses non étiquetées. Les estimations en dollars varient de 257 M$ à 268 M$, car elles dépendent du cours spot au moment du calcul. À ce stade, les adresses réceptrices ne sont pas identifiées comme des wallets d’exchange, ce qui plaide pour un reshuffle plutôt qu’un off-ramp immédiat.

Pour mémoire, le 22 juillet 2025, un premier mouvement d’environ 1 308 BTC (environ 153 M$) avait été repéré, présenté comme la première activité on-chain depuis 2022. Cette séquence alimente l’idée d’une gestion active de la trésorerie en bitcoin de l’entreprise (sans que l’on puisse en déduire des ventes effectives aujourd’hui).

Par ailleurs, la presse avait rapporté en 2023 une dépréciation comptable d’environ 373 M$ d’actifs en bitcoin chez SpaceX. Cela ne prouve pas une vente aujourd’hui, mais cela installe un récit : l’entreprise traite ses réserves en actifs numériques comme un poste de trésorerie ajustable.

JUST IN: Elon Musk's SpaceX transfers 2,495 Bitcoin worth $268 MILLION to a new wallet 👀 pic.twitter.com/Jpnk5XTva4 — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 21, 2025

Signal vendeur ou simple réorganisation interne ?

Dans les faits, un transfert n’implique pas une vente. L’absence d’étiquette d’exchange laisse ouverte l’hypothèse d’une consolidation UTXO, d’un renforcement de la sécurité des clés, voire d’un règlement OTC. Ce type d’ingénierie n’est pas rare chez les acteurs institutionnels, qui privilégient la sécurité et la traçabilité des flux avant toute opération de marché.

C’est toutefois un signal de sentiment qui suffit à mettre les opérateurs en alerte, d’autant que SpaceX avait déjà été cité en 2023 pour la dépréciation comptable de ses actifs en BTC. La lecture dominante des desks reste prudente, mais non conclusivement vendeuse.

Un montant à neuf chiffres suffit à déclencher des spéculations sur un cash-out. Les desks suivront donc de près les sauts d’adresse éventuels : si l’un des nouveaux wallets se connecte à un dépositaire ou à une plateforme labellisée, l’hypothèse d’une vente prendra de l’épaisseur. À l’inverse, un stationnement long sur des adresses froides irait dans le sens d’une réorganisation interne, sans impact directionnel immédiat.

Ensuite, les opérateurs regarderont les dérivés : open interest, basis et liquidations. Une hausse de l’open interest en parallèle d’un repli rapide signalerait une montée du levier à découvert, avec un risque de squeeze si un flux acheteur surgit. À ce stade, l’action de SpaceX reste surtout un déclencheur narratif. Elle met sur orbite une question clé, sans la trancher pour autant : que veut faire l’entreprise avec son bitcoin ?

À surveiller dans les prochaines heures

Le traçage on-chain reste la clé. Un saut ultérieur vers un exchange étiqueté changerait la lecture du marché et accréditerait l’hypothèse d’un cash-out. À l’inverse, un parking longue durée sur des adresses froides confirmerait l’angle réorganisation/custodie. Il faudra également surveiller un commentaire de SpaceX ou un post d’analystes on-chain qui apporterait des précisions sur l’entité propriétaire.

Ensuite, deux métriques peuvent affiner la réaction intraday si l’onde de choc s’amplifie : l’open interest et les liquidations sur dérivés. Une hausse de l’open interest couplée à des mèches rapides signalerait un levier qui se tend et augmenterait le risque de squeeze. À défaut d’un passage visible vers un exchange, la prudence s’impose, car la preuve d’une vente n’existe pas à l’heure d’écrire.

À ce stade, l’analyse rigoureuse impose de ne pas confondre mouvement et vente. Le marché, forcément friand de l’angle Elon Musk, peut s’emballer. Pourtant, la seule conclusion solide est la suivante : un wallet attribué à SpaceX a déplacé 2 495 BTC, et rien n’indique, pour l’instant, une cession en bourse.

