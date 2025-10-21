XRP bondit de 3 % : nouvelle rotation de capitaux Or / cryptos ?

XRP a bondi de 3 % en ce début de semaine en profitant d’un climat plus serein sur les marchés. L’élan haussier de l’Or semble s’essouffler à la faveur d’une nouvelle rotation de capitaux. Les investisseurs semblent ainsi se tourner à nouveau vers les cryptomonnaies alors que l’appétit des institutionnels pour les actifs numériques repart à la hausse.

Un retour de l’appétit pour le risque

Les marchés respirent à nouveau. Après plusieurs semaines dominées par la prudence, la détente des tensions géopolitiques et des chiffres d’inflation plus doux aux États-Unis changent la donne. L’aversion au risque s’efface peu à peu, laissant place à un regain d’optimisme.

Face au recul de l’or dans la perspective d’une éclaircie politique et macroéconomique, les capitaux reprennent leur migration vers des actifs jugés plus dynamiques. Une catégorie dans laquelle les cryptomonnaies affichent des performances à court et moyen terme sans commune mesure. XRP profite donc de cette aube nouvelle pour se refaire une santé.

D’ailleurs, tout ce ballet traduit une rotation stratégique des portefeuilles institutionnels. Les desks de trading, longtemps centrés sur la protection du capital, réallouent progressivement leurs positions vers des actifs offrant davantage de rendement potentiel. Cette bascule, amorcée discrètement depuis la fin septembre, s’intensifie.

Le mouvement technique : un rebond vif mais mesuré

Sur le plan technique, le marché a donné un signal clair. XRP est passé de 2,47 $ à 2,56 $ dans une poussée rapide alimentée par des volumes deux fois supérieurs à la moyenne. Le seuil des 2,56 $ a toutefois provoqué un reflux naturel des prises de bénéfices, sans altérer la structure haussière de fond.

Le support clé se situe entre 2,42 $ et 2,44 $, une zone testée à plusieurs reprises et toujours défendue par les acheteurs. La volatilité intrajournalière a atteint 6,4 %, illustrant l’intensité des échanges institutionnels.

Pour les analystes techniques, le scénario reste constructif. Une clôture franche au-dessus de 2,56 $ ouvrirait la voie vers les 2,65 $, voire 2,70 $. À l’inverse, une rupture du support inférieur pourrait ramener les cours vers 2,35 $. Le RSI, désormais revenu sous les seuils de surachat, laisse d’ailleurs entrevoir une nouvelle phase de hausse si les volumes reviennent.

Les traders surveillent la corrélation entre Or, Bitcoin et XRP

La faiblesse actuelle de l’or crée un appel d’air. Une partie du capital se déplace vers les cryptos, notamment Bitcoin et XRP. De plus, le rebond du BTC contribue à renforcer la confiance du marché.

Les traders surveillent de près la corrélation entre les métaux précieux et les actifs numériques. Une nouvelle phase de décorrélation pourrait signaler le retour d’un cycle haussier pour les cryptos.

Un marché sous tension avant les décisions de la SEC

L’incertitude réglementaire reste un facteur clé. Les investisseurs attendent les prochaines décisions de la SEC sur les ETF, susceptibles de déclencher une nouvelle vague de volatilité.

Pour l’heure, le support à 2,42 $ tient bon. Tant que cette zone reste défendue, le biais technique demeure positif. En cas de rupture, une correction vers 2,35 $ n’est pas exclue. Les opérateurs restent donc attentifs aux volumes et à la réaction du marché à l’approche de la prochaine annonce.

Une rotation stratégique qui rappelle 2021

Cette rotation des capitaux n’est pas sans rappeler le début du cycle haussier de 2021. À l’époque déjà, la sortie de l’or et des obligations avait alimenté une envolée du marché crypto.

Aujourd’hui, la politique monétaire plus souple de la Fed, les tensions s’apaisent et l’attrait institutionnel grandit. Si cette tendance se confirme, XRP pourrait s’imposer comme l’un des grands bénéficiaires du retour de l’appétit pour le risque.

