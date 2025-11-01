ETF Bitcoin US : troisième jour de sorties, séquence post-Fed toujours négative

Dernière Mise à Jour: Novembre 1, 2025

Après la baisse de 25 points de base de la Réserve fédérale, les ETF spot adossés au bitcoin aux États-Unis viennent d’aligner trois séances d’outflows consécutives. La série ressort à –470,7 M$ le 29 octobre, –488,4 M$ le 30 octobre, puis –191,6 M$ le 31 octobre. Cette trajectoire pèse sur le sentiment de court terme, d’autant que Jerome Powell a rappelé qu’un nouveau geste en décembre n’était pas assuré.

Trois jours dans le rouge : le détail qui compte

Mercredi 29 octobre, le tableau des ETF spot montre –470,7 M$ de sorties nettes. Jeudi 30 octobre, la pression s’accentue avec –488,4 M$ supplémentaires. Vendredi 31 octobre, le rythme ralentit mais reste négatif à –191,6 M$.

Pris ensemble, ces trois points dessinent une séquence post-FOMC où les créations se tassent et les rachats dominent. Ce n’est pas un krach, c’est un rééquilibrage visible sur la fenêtre de fin de mois.

Le flux ETF agit comme baromètre institutionnel. Lorsque la courbe passe au rouge plusieurs jours de suite, les desks adoptent un biais défensif. Ils réduisent l’exposition directionnelle et laissent l’initiative aux acheteurs plus patients. À court terme, cette prudence se reflète dans la microstructure : spreads un peu plus larges, profondeur de carnet moins généreuse, et volumes qui se concentrent sur les plages américaines.

Macro et dérivés : pourquoi la Fed et le dollar refroidissent l’appétit

La Fed a bien assoupli de 25 pb, toutefois le ton prudent du communiqué a maintenu un dollar ferme et des taux réels hésitants. En clair, le cadre de liquidité progresse par petits pas, pas de quoi déclencher à lui seul un afflux massif dans les produits régulés. Les investisseurs ressortent alors la check-list classique : attendre des données macro plus permissives et valider que la trajectoire du bitcoin reste au-dessus des niveaux techniques de court terme.

Côté dérivés, l’enchaînement post-FOMC est familier. Le funding se normalise, l’open interest se replie modestement, et une salve de liquidations sur positions trop tendues transforme une baisse ordinaire en mèche plus marquée.

Ce mécanisme n’est pas nouveau. Il explique pourquoi trois journées d’outflows relativement contenues peuvent produire un ressenti de marché plus lourd qu’attendu. Tant que la dette spéculative se purge sans excès, la structure reste saine pour un futur rebond.

Point d’inflexion : ce qui ferait basculer la série

Le premier signal à surveiller reste les prochains chiffres quotidiens de Farside. Un retour en terrain positif même modeste, combiné à des spreads resserrés et à une stabilité du bitcoin au-dessus des repères de court terme, suffirait à déminer la séquence.

À l’inverse, un quatrième rouge inciterait les desks à rester sélectifs jusqu’aux prochains jalons macro. En parallèle, il faudra regarder le funding et l’open interest. Un rebond propre se construit avec un levier contenu, pas avec une flambée immédiate des positions longues.

Enfin, le calendrier redevient moteur. Les impressions emploi et inflation américaines de novembre donneront le ton pour les flux du mois. Si le message macro devient plus conciliant et que les entrées repartent sur les ETF, l’appétit pour le risque pourrait se réactiver rapidement. Dans cette configuration, la fenêtre actuelle ressemble davantage à une respiration qu’à un signal de rupture.

Bitcoin Hyper : la brique scalabilité quand les flux se contractent

Dans un environnement dominé par les flux ETF, les regards se tournent aussi vers les infrastructures. Bitcoin Hyper se présente comme une extension orientée scalabilité pour l’écosystème Bitcoin.

L’ambition est d’offrir des débits plus élevés, des frais contenus et une latence réduite, avec des passerelles DeFi et des usages de settlement. HYPER représente une thématique complémentaire quand la demande réseau augmente et que les utilisateurs recherchent une exécution plus fluide. Et le projet séduit les investisseurs, avec plus de 25 millions de dollars déjà levés en prévente.

