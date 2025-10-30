La Fed vient de baisser les taux, mais pourquoi le marché crypto reste-t-il bloqué ?

La Fed a baissé ses taux de 0,25 %, comme prévu. Une décision qui, sur le papier, aurait dû faire bondir le marché crypto. Mais non. Bitcoin cale, Ethereum recule, et les altcoins font grise mine. Alors pourquoi la baisse des taux n’a pas relancé la machine ?

La Fed baisse les taux… et pourtant, la crypto reste bloquée

Hier, la Réserve fédérale américaine a baissé ses taux de 0,25 %. Une décision très attendue par les marchés, censée redonner un coup de fouet aux actifs risqués comme les cryptos. En théorie, cela devrait relancer la machine : plus de liquidités, des crédits moins chers, et donc un climat plus favorable pour l’investissement. Pourtant, du côté de la crypto, c’est le calme plat, voire la correction.

Bitcoin stagne autour des 110 000 $, Ethereum glisse sous les 4 000 $, et la majorité des altcoins reste dans le rouge. Le sentiment global est plombé par un Fear & Greed Index en zone “peur” (34/100) et un RSI moyen qui montre un marché survendu. Bref, le timing semblait idéal… mais le marché crypto n’a pas répondu à l’appel.

La Fed relâche (un peu) la pression… mais garde le frein à main

La Fed a bien baissé ses taux pour la première fois depuis plusieurs mois, ramenant sa fourchette cible entre 3,75 % et 4,00 %. Elle a aussi annoncé la fin prochaine du “Quantitative Tightening”, autrement dit, elle arrêtera de réduire son bilan à partir du mois de décembre. Sur le papier, ce sont des signaux plutôt favorables pour les marchés.

Mais attention : Jerome Powell, le président de la Fed, a calmé l’enthousiasme pendant son discours, en précisant que rien n’était garanti pour la suite. D’autres baisses de taux ? Peut-être… mais pas sûr. La Fed veut se montrer prudente, et ça, les marchés n’aiment pas trop. Ce ton mitigé n’a pas suffi à déclencher un vrai rebond.

Bitcoin et Ethereum reculent : aucun effet pump

Le marché crypto n’a pas réagi comme on aurait pu s’y attendre. Au contraire, les cryptos ont reculé dans les heures qui ont suivi l’annonce de la Fed. Bitcoin est tombé à 110 216 $, en baisse de plus de 2 % sur 24 heures. Ethereum suit la même tendance, sous la barre des 4 000 $, avec une perte de près de 2,5 %. Les autres cryptos comme Solana, BNB ou XRP affichent aussi des performances négatives.

Il faut aussi rappeler un principe classique des marchés : ce qui est anticipé n’a plus d’effet. Dans ce cas précis, la baisse des taux était largement attendue. Les investisseurs avaient déjà intégré cette information dans leurs décisions… et certains ont même profité de l’annonce pour encaisser leurs profits. Résultat, plutôt qu’un rebond, on assiste à une légère correction.

C’est ce qu’on appelle l’effet “buy the rumour, sell the news”. Les marchés montent sur l’anticipation, puis redescendent une fois que la nouvelle est confirmée. Dans un environnement aussi fragile que celui de la crypto, cette mécanique est encore plus visible. Le moindre doute suffit à stopper net l’élan, même après une annonce théoriquement positive.

Les taux bas ne suffisent pas : le marché attend le vrai déclic

La décision de la Fed pose les bases, mais elle ne suffit pas à relancer la crypto à elle seule. Pour vraiment réveiller le marché, il faut un déclencheur fort. En ce moment, il n’y a pas encore de catalyseur assez puissant pour faire sauter le bouchon. Pas de feu vert réglementaire, pas d’annonce majeure sur les ETF, pas de nouveau narratif qui enflamme les foules.

Même la récente rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, très attendue côté marchés, n’a pas provoqué de vague d’optimisme. Beaucoup espéraient un apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ce qui aurait pu redonner confiance aux investisseurs. Mais le sommet s’est conclu sur des déclarations prudentes, sans avancées concrètes. Résultat : là encore, le marché crypto est resté de marbre.

Le marché fait la sieste, Snorter s’échauffe

Les investisseurs attendent. Les institutionnels aussi. Le marché est prêt, les conditions deviennent plus favorables, mais personne ne fait le premier pas. Tant que ce déclic ne se produit pas, le marché restera en mode pause. Tout le monde s’attendait à une baisse des taux de 0.25, donc le marché n’a pas pris ça comme une « bonne » nouvelle.

Dans ce contexte un peu figé, certains projets sortent tout de même du lot. C’est le cas de Snorter, un memecoin décalé propulsé par l’IA, qui continue de faire parler de lui. L’aspect memecoin cache un bot de trading intégré à Telegram, conçu pour denicher les pepites sur Solana. Le bot promet d’automatiser le « sniping » de nouveaux tokens, de détecter les honeypots ou rug‑pulls, et de proposer des frais ultra‑réduits (0,85 %) … le tout pour avoir un coup d’avance quand les conditions seront réunies.

