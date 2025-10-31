BTC $109,977.96 2.28%
Prédictions de prix

Premier Octobre rouge Bitcoin en 7 ans : on fait quoi en novembre ?

Ronan Gaillard
Ronan Gaillard
Dernière Mise à Jour: 

C’est une première depuis 2018 : le mois d’octobre se termine dans le rouge pour le Bitcoin. Après six années de hausse consécutive durant le mythique “Uptober”, la plus célèbre des cryptomonnaies recule de plus de 3 % sur le mois. Et cette fois, ni la baisse des taux de la Fed ni l’apaisement entre Washington et Pékin n’auront suffi à renverser la tendance.

Une série historique brisée

Octobre est un mois particulier dans l’histoire du Bitcoin. Depuis 2013, il n’avait connu que deux clôtures négatives : 2014 et 2018. Les traders avaient fini par en faire un dicton : “Uptober never fails”. Mais 2025 vient de briser le charme.

Avec un BTC autour de 110 000 dollars, le marché s’apprête à clôturer son premier octobre rouge en sept ans. En effet, en ce dernier jour du mois, sans une grosse bougie verte, ce sera la première fois que Uptober se termine dans le rouge depuis 2018.

Les menaces de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ont fait basculer le marché, provoquant une correction à la mi-octobre. Par la suite, la politique accommodante de la Fed sur les taux directeurs n’ont pas suffi à relancer la hausse.

Mais qu’à cela ne tienne, les pendules du marché sont désormais remises à l’heure. Pour TraderAAG, les traders se sont été calmés ; et il n’a pas totalement tort. En effet, la volatilité a secoué même les mains les plus solides, dans un mois censé être l’un des plus porteurs de l’année.

Octobre rouge, mais pas un signal de fin de cycle

Faut-il s’inquiéter ? Pas forcément. D’un point de vue historique, un octobre faible n’a jamais condamné le reste du trimestre. En moyenne, le Bitcoin enregistre un gain de 46 % en novembre. C’est son mois le plus prolifique de l’année. Les chiffres se passent de commentaire :

  • +57 % en Q4 2023,
  • +48 % en Q4 2024,
  • et un incroyable +480 % en 2017.

Même les années noires, comme 2018 (-42 %) ou 2022 (-15 %), ont livré de fortes oscillations de prix. Autrement dit, quand octobre faiblit, novembre bouge et fort.

L’analyste Timothy Peterson rappelle d’ailleurs qu’il n’existe “aucune corrélation statistique entre la performance d’octobre et celle des mois suivants”. Autrement dit, un mois rouge n’annonce pas forcément l’hiver.

Le poids du contexte macro

En réalité, la contre-performance du BTC sur ce mois d’octobre, tient plus du contexte macroéconomique que de sa dynamique interne. Le retour des tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques a fait vaciller les marchés traditionnels. Dans la foulée, les actifs risqués ont aussi accusé le coup et le marché crypto a dû digérer une fuite de capitaux.

Dans le même temps, la Fed a finalement décidé de baisser ses taux directeurs mais cela n’a pas eu l’effet stimulant espéré. Les investisseurs, déjà prudents, n’ont pas réagi comme lors des cycles précédents. Ainsi, beaucoup ont préféré prendre des bénéfices, attendant d’y voir plus clair avant de se réexposer.

Mais ce recul du levier spéculatif pourrait bien être une bonne nouvelle à moyen terme. Le marché semble plus sain, moins dépendant des produits dérivés, et plus soutenu par une demande organique sur le marché spot.

Alors, que faire en novembre ?

Les avis divergent. Certains voient dans ce repli d’octobre un simple palier avant une reprise explosive. D’autres redoutent au contraire un prolongement du cycle correctif.

L’histoire, elle, plaide pour l’optimisme. Lorsque le Bitcoin a terminé un mois d’octobre dans le rouge, il a souvent rebondi dans les semaines suivantes. Même en 2018, après une chute de plus de 30 % en novembre, le marché avait fini par poser les bases du cycle haussier suivant.

Si le schéma se répète, le scénario d’un retour vers les 150 000 dollars d’ici la fin 2025 reste pleinement crédible.

Bitcoin plus mature ou moins spéculatif ?

Ce qu’il faut retenir, c’est que Bitcoin n’est plus ce qu’il était en 2018. Le profil des investisseurs a changé. Les institutionnels sont désormais présents, les ETF pèsent dans les flux, et la liquidité globale du marché est bien plus solide.

Là où autrefois un -3 % en octobre pouvait paniquer la foule, aujourd’hui cela ressemble presque à un simple souffle. “Ce n’est pas la fin d’Uptober, c’est juste une pause”, résume avec humour un trader sur X.

Actualités Blockchain
