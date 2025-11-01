Le Bitcoin fête ses 17 ans, retour sur la genèse de l’or numérique

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Novembre 1, 2025

Le Bitcoin a été créé le 31 octobre 2008 pendant la crise des Subprimes. Satoshi Nakamoto publia le premier White Paper: “Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Ce document propose une solution radicale face aux faiblesses du système monétaire actuel : une monnaie électronique décentralisée fonctionnant sans tiers de confiance.

Trois mois plus tard le premier bloc fut créé, marquant la naissance de la crypto qui allait transformer le monde.

L’inspiration d’un système financier défaillant

La création du Bitcoin en 2008 n’est pas un hasard car elle intervient pendant la crise des Subprimes qui avait révélé des fragilités au sein du système financier traditionnel.

Le créateur du Bitcoin, l’a bien compris et grava ainsi dans le bloc Genesis la une du Time du 3 janvier 2009 : « The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks ». Cette citation incarne le cœur du projet Bitcoin, à savoir une alternative au système monétaire actuel.

Le White Paper : une révolution technique

Le White Paper de Satoshi Nakamoto s’attaque à un problème fondamental de la monnaie numérique : le risque de double-dépense, c’est-à-dire la possibilité de dépenser deux fois la même unité.

Alors que le système financier repose sur une autorité centralisée pour valider des transactions, Bitcoin quant à lui, propose une solution décentralisée basée sur le Proof of Work.

Les nodes du réseau bitcoin sont résolues par différentes personnes en faisant des calculs cryptographiques et propose ainsi un registre ouvert à tous qu’on appelle la blockchain. Ce mécanisme étant infalsifiable, garantit les transactions sans passer par une banque.

L’évolution vers l’or numérique

Dans un premier temps, Bitcoin a été créé comme un “système de paiement électronique de pair à pair”, une alternative permettant de réaliser des transactions de manière totalement indépendante. Cependant, au fil des ans, son utilisation a radicalement changé.

En effet, c’est en 2010, lorsque Laszio Hanyecz achète deux pizzas pour 10 000 Bitcoins que l’adoption de la crypto commence. Cette histoire connue est d’ailleurs appelée communément le “Pizza Day”.

Petit à petit, le Bitcoin évolue d’une simple transaction vers une réserve de valeur comparée à l’or, un phénomène que l’on appelle aujourd’hui “l’or numérique” car l’offre totale du Bitcoin est plafonnée à 21 millions d’unités.

Le Bitcoin est suposé être valorisé par sa capacité à garder sa rareté dans le temps, surtout en période de crise. Cependant c’est une valeur qui manque encore en maturité comparé à l’or qui lui a fait ses preuves.

La personne la plus recherchée au monde

17 ans après le lancement du bitcoin, Satoshi Nakamoto reste encore une énigme pour tous. En effet, le dernier contact que l’on a de lui remonte à 2011.

Beaucoup de théories circulent à son encontre. D’une part, certains pensent que Satoshi Nakamoto est un groupe de personnes plutôt qu’un individu seul, et d’autre part, certains supposent que le nom japonais pourrait être un leurre. Quoi qu’il en soit, les rumeurs vont bon train et continueront d’exister au fil du temps.

Aujourd’hui, Bitcoin est bien ancré dans le système financier. Des portefeuilles de retraite américains peuvent détenir des ETF Bitcoin, les grandes entreprises accumulent du Bitcoin dans leurs réserves de trésorerie, et même les gouvernements en envisagent l’adoption officielle.

D’une simple transaction test à un actif financier avec une capitalisation de 2 000 milliards de dollars, il n’y a qu’un pas.

Source : Bitcoin.org

Pour aller plus loin sur le sujet :