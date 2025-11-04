ETF Bitcoin : -186,5 M$ lundi, la purge post-Fed continue

Lundi 3 novembre, les ETF spot adossés au bitcoin aux États-Unis ont affiché -186,5 M$ de sorties nettes. Dans le détail, IBIT (BlackRock) concentre à lui seul la totalité du flux négatif, tandis que les autres véhicules ressortent neutres sur la séance. Après une fin octobre déjà rouge, la purge post-Fed se prolonge et pèse sur l’appétit pour l’achat de creux.

Le chiffre qui pique : -186,5 M$ et un IBIT isolé dans le rouge

La ligne totale du 3 novembre ressort à -186,5 M$, exactement la contribution d’IBIT. Par ailleurs, la séquence récente reste défavorable. Le 31 octobre affichait -191,6 M$. La veille encore, le 30 octobre ressortait à -488,4 M$, et le 29 octobre à -470,7 M$. Autrement dit, la fin de mois a été marquée par une série de dégonflages, seulement interrompue par deux journées positives les 27 et 28 octobre.

Ce pattern dit quelque chose du marché. Quand un seul produit d’ampleur enregistre des rachats sur le primaire, la ligne agrégée bascule. Ensuite, l’effet se répercute sur le spot, car les participants autorisés arbitrent en conséquence. En clair, la profondeur côté acheteurs se réduit, et l’envie de “buy the dip” diminue.

Post-Fed, le robinet se ferme : prises de profits et AP en retrait

La cause immédiate tient au contexte macro. Après la baisse de taux de la Fed, les desks ont repositionné leurs risques. Certains allocataires ont pris des profits sur les plus hauts récents. D’autres ont allégé les expositions beta à cause d’un dollar qui respire mal et d’un calendrier statistique chargé.

Par ailleurs, la mécanique des ETF joue à plein. Quand les AP traitent des ordres de rachat, ils récupèrent des bitcoins sous-jacents et arbitrent la position. Ce mouvement assèche le bid et entretient la nervosité, surtout si les dérivés affichent un open interest en reflux et des funding rates en normalisation.

Il faut aussi rappeler un point de structure. Les parts de marché et les frais demeurent des variables d’arbitrage entre émetteurs. IBIT reste dominant, donc plus sensible aux cycles d’entrées et de sorties de gros billets. Dans ces phases, un flux négatif isolé suffit à dicter le ton, même si les concurrents restent stables.

Et maintenant ? Trois capteurs pour juger de la suite

D’abord, les flux quotidiens. Deux séances avec des entrées nettes redonneraient de l’air au bitcoin et stabiliseraient l’humeur. À défaut, la série négative post-Fed risque de s’ancrer.

Ensuite, les niveaux de prix. Si le bitcoin réintègre ses charnières de court terme, les AP peuvent rouvrir le robinet des créations, ce qui rééquilibrerait le primaire. Enfin, la concurrence sur les frais. Les ajustements de fee et la communication des émetteurs influencent les arbitrages d’allocation. Un pivot de parts de marché peut surprendre si un acteur coupe son tarif ou améliore son dispositif de création/rédemption.

Pour l’heure, le marché reste prudent. Les opérateurs veulent voir une accalmie durable sur les sorties et une reprise de la demande institutionnelle. Sans ces signaux, la volatilité demeure et l’envie d’ajouter du risque se limite aux traders les plus tactiques.

Source : Farside Investors

