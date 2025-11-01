Deuxième vague d’ETF crypto : l’offre Solana s’impose sur le marché

Une deuxième vague d’ETF spot crypto a été lancée les 30 et 31 octobre 2025. Ces nouveaux produits financiers élargissent l’accès des investisseurs à des cryptomonnaies moins connues que le Bitcoin et l’Ethereum. On fait le point !

Le succès fulgurant du Bitwise Solana Staking ETF

Parmi ces nouveaux produits, le Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) se démarque nettement ! Selon Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg Intelligence, il s’agit du meilleur lancement d’ETF de l’année 2025, toutes classes d’actifs confondues. Un résultat qui illustre l’intérêt croissant des investisseurs pour les produits liés à Solana, considérée aujourd’hui comme la sixième cryptomonnaie la plus populaire.

Cet enthousiasme autour du BSOL se confirme de manière concrète ! Dès son troisième jour de cotation, l’ETF a enregistré un volume d’échanges de 46 millions de dollars. À titre de comparaison, les ETF Canary Hedera et Litecoin, introduits au même moment, ont respectivement atteint 2,3 millions et 500 000 dollars (des niveaux bien inférieurs).

Un accès simplifié et une course à l’innovation

Ces nouveaux ETF simplifient grandement l’accès aux cryptomonnaies. Ils offrent notamment aux investisseurs la possibilité d’obtenir une exposition à ces actifs numériques sous la forme d’actions. Ces dernières sont accessibles depuis n’importe quel courtier. Selon Hunter Horsley, PDG de Bitwise, le succès du BSOL reflète directement l’intérêt grandissant du marché pour ce type de produits.

Ce lancement intervient près de deux ans après l’approbation par la SEC des premiers ETF Bitcoin, en janvier 2024. Une décision qui avait marqué d’ailleurs la fin d’une longue bataille réglementaire ! Depuis, la compétition s’est intensifiée entre les émetteurs : dans un marché aussi dynamique, les premiers à se positionner disposent d’un net avantage pour capter et fidéliser les investisseurs.

L’historique réglementaire et l’ouverture des vannes

Il faut savoir que la quête d’un ETF crypto remonte à 2013, avec la tentative des frères Winklevoss pour un ETF Bitcoin spot. Pendant des années, la SEC a rejeté ces demandes. La raison ? L’immaturité du marché à l’époque et un risque marqué de manipulation. Il a fallu attendre 2021 pour que la SEC approuve un ETF Bitcoin future, sans pour autant valider l’ETF spot.

Un autre tournant majeur s’est produit en 2022, lorsque Grayscale a poursuivi la SEC et a obtenu un gain de cause en août 2023. Les ETF spot ont alors été lancés en 2024 avec un succès retentissant. Sous l’administration Trump, les vannes des ETF spot crypto se sont ouvertes après la mise à jour des directives de la SEC en juillet.

Le rôle des nouvelles directives et la prédiction XRP

Les ETF Solana, Hedera et Litecoin semblent avoir tiré parti de nouvelles directives émises par la SEC au début du “shutdown” gouvernemental en cours. Ces émetteurs ont fait preuve d’opportunisme pour justifier la cotation de leurs nouveaux fonds.

Effectivement, Eric Balchunas a prédit que le XRP serait le prochain ETF crypto à être lancé. Il estime que ce lancement pourrait avoir lieu quelques semaines après la reprise des activités gouvernementales. Cette prédiction souligne l’accélération de l’intégration des actifs numériques dans les produits financiers traditionnels.

