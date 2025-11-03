Solana séduit Wall Street : 417 M$ d’entrées pour la première semaine de l’ETF BSOL

Le Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) signe un départ canon : environ 417 M$ d’entrées nettes sur sa première semaine de cotation. Jour 1, le produit a affiché près de 55,4 M$ de volume, tandis que sa frais de gestion de 0,20 % est ramené à 0 % pendant trois mois sur le premier milliard d’encours. Surtout, BSOL vise un staking quasi intégral des SOL avec Helius comme validateur exclusif.

417 M$ en 7 jours : démarrage plein gaz

La photographie de la première semaine impressionne : 417 M$ d’entrées nettes. Ce départ place BSOL parmi les lancements ETF les plus remarqués de 2025.

Dès le premier jour, le volume a atteint 55,4 M$, ce qui a dépassé les attentes des desks et installé rapidement la liquidité du carnet. Ce rythme confirme l’appétit des investisseurs pour une exposition spot à SOL via un véhicule régulé, alors que l’écosystème multiplie les cas d’usage.

Dans le rétroviseur, un pointage intermédiaire faisait état d’environ 199 M$ d’entrées cumulées sur les ETFs Solana après quatre séances (BSOL en tête), avant l’accélération de fin de semaine qui a porté le total hebdomadaire à 417 M$ pour BSOL. Autrement dit, la demande ne s’est pas limitée à l’effet « jour 1 » : elle a persisté et s’est même renforcée au fil des séances.

Pourquoi ça prend : frais agressifs, staking intégré, machine Bitwise

Côté tarification, BSOL affiche 0,20 % de frais, ramenés à 0 % pour les trois premiers mois sur le premier milliard d’actifs. C’est un signal prix clair pour déclencher l’essai des allocataires.

Côté mécanique, le fonds recherche une exposition 100 % SOL avec stratégie de staking et réinvestissement des récompenses dans l’enveloppe, ce qui vise à réduire l’écart de suivi et à capter la prime on-chain propre à Solana. Bitwise s’est allié à Helius comme validateur exclusif, avec l’ambition de staker la totalité des actifs éligibles.

Sur le plan opérationnel, cette architecture a un double intérêt. D’une part, elle épargne aux investisseurs la garde de SOL et la gestion du staking ; d’autre part, elle industrialise la capture de rendement au sein d’un cadre régulé. Résultat : une proposition lisible pour les portefeuilles traditionnels, qui comble le fossé entre la performance on-chain et l’exécution marchés. Le message passe : les flux témoignent d’un adoption burst rare pour un altcoin en ETF.

ETF Solana : ce qu’il faut surveiller maintenant

La première brique à surveiller est les créations/rachats et les spreads. Si les spreads restent contenus et que les créations se maintiennent au quotidien, la profondeur du marché s’installe.

Ensuite, on surveillera l’impact prix sur SOL. La relation inflows/prix reste asymétrique. Si les entrées continuent, le support technique gagne en fiabilité.

Enfin, la tracking difference. Le staking peut améliorer la performance nette du véhicule, mais les flux, la fiscalité et les frais réels décideront de l’écart avec le spot. En toile de fond, le contexte post-Fed reste prudent. L’élan de BSOL devra prouver sa résilience au-delà des premiers jours de hype.

