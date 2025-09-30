Le bitcoin rebondit : le shutdown américain et les ETF vont-ils tout changer ?

Le bitcoin s’offre un rebond alors que Washington se prépare à un possible shutdown. En parallèle, les flux vers les ETF spot restent solides en fin de mois, ce qui renforce l’idée d’un plancher acheteur sur l’actif, malgré l’incertitude politique. Bitcoin retrouve une place centrale dans le récit macro des marchés.

Le bitcoin rebondit malgré la menace du shutdown

À Washington, les négociations budgétaires patinent encore, et plusieurs agences ont détaillé leurs plans de mise à l’arrêt en cas d’échec au Congrès. Cette perspective pèse sur le sentiment de marché, car elle pourrait retarder la publication de données économiques clés et brouiller la lecture de la trajectoire monétaire américaine. Le marché crypto réagit cependant de façon nuancée et l’actif conserve son rebond (grâce à la demande d’exposition régulée via ETF).

Chaque fois que Washington se bloque sur le budget, l’incertitude grimpe et les marchés deviennent plus nerveux. Si le shutdown devait durer, les variations de prix pourraient s’accentuer, surtout sur les actifs les plus volatils comme le bitcoin. À l’inverse, un accord rapide calmerait le jeu et rendrait à nouveau lisible le travail des desks macro.

Les flux vers les ETF soutiennent la dynamique haussière

Alors que l’épisode budgétaire s’enlise, les ETF spot continuent d’attirer des capitaux. Sur la fin septembre, on observe des journées de flux contrastées mais globalement positives, avec un net flow agrégé redevenu vert le 29 septembre. C’est encourageant pour la tenue du marché.

Par ailleurs, sur l’ensemble du mois, on recense plus d’un milliard de dollars d’entrées nettes sur les ETF Bitcoin et Ethereum, avec Fidelity en tête sur les souscriptions récentes. Ce socle d’achats régulés agit comme un amortisseur de volatilité.

Concrètement, chaque souscription dans un ETF spot oblige le gestionnaire à acheter des bitcoins. Ces flux réguliers installent une demande de fond qui profite directement au marché. Ils ouvrent aussi la porte à des investisseurs institutionnels. Résultat : l’exposition au bitcoin s’intègre peu à peu dans des portefeuilles traditionnels. Par conséquent, même un choc lié au shutdown pourrait être absorbé plus vite qu’auparavant.

Scénarios possibles : shutdown prolongé ou issue rapide

Le bitcoin évolue autour de 113 074 $. Le biais acheteur persiste tant que les flux ETF restent positifs. Par ailleurs, l’écosystème Bitcoin bénéficie d’une infrastructure de plus en plus institutionnalisée, ce qui réduit la prime de risque perçue par une partie des investisseurs.

Deux issues se dessinent. D’une part, un shutdown prolongé : la raréfaction de données macro retarderait les anticipations sur la Fed. Cela entretiendrait la volatilité à court terme, surtout sur les dérivés.

Autre possibilité : un compromis budgétaire. La levée du risque politique recentrerait l’attention sur les flux ETF et sur les drivers micro. Cela soutiendrait davantage la demande spot. Dans les deux cas, la présence de souscriptions régulières sur les véhicules cotés incite à la prudence mais limite les scénarios de rupture.

Bitcoin Hyper : la promesse d’un réseau plus rapide

Alors que l’adoption institutionnelle s’accélère, la question de l’échelle reste au centre du jeu. Bitcoin Hyper se veut une extension conçue pour dépasser les limites techniques de Bitcoin.

Le projet met en avant des transactions accélérées et des frais réduits. Son ambition : rendre possibles les paiements du quotidien et accompagner l’essor des applications décentralisées.

Bitcoin Hyper conserve en outre une compatibilité avec l’écosystème existant, ce qui en fait une passerelle naturelle pour les détenteurs de bitcoin. Ce type d’infrastructure pourrait peser dans la prochaine étape de l’adoption.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : Farside Investors

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

