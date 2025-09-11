JPMorgan alerte : le rejet du S&P 500 par Strategy menace les trésoreries Bitcoin

Strategy, société connue pour sa politique agressive d’accumulation de Bitcoin, vient de voir sa candidature au prestigieux S&P 500 rejetée. Le couperet est tombé. Pourtant, l’entreprise remplissait les critères techniques d’éligibilité. Mais le comité de l’indice a choisi d’exercer sa discrétion. Pour JPMorgan, ce refus ne se limite pas à un simple revers administratif. Il traduit une réticence croissante à intégrer des sociétés fonctionnant comme des fonds Bitcoin déguisés. Et cette prudence pourrait bouleverser tout un pan du marché.

La remise en cause du modèle des trésoreries Bitcoin

Depuis plusieurs années, Strategy sert de vitrine au corporate treasury model. Une tactique qui consiste à utiliser le bilan d’une entreprise pour accumuler massivement du BTC. Cette stratégie lui a permis d’entrer dans plusieurs indices majeurs comme le Nasdaq 100 ou les benchmarks de MSCI, ouvrant ainsi une porte d’accès indirecte au Bitcoin pour les portefeuilles institutionnels et retail.

Mais le rejet du S&P 500 marque peut-être la fin de cette dynamique. Selon JPMorgan, il s’agit d’un signal clair adressé aux autres fournisseurs d’indices. Ces derniers pourraient revoir leurs critères et exclure à terme les sociétés “trop exposées” au Bitcoin.

Pressions supplémentaires sur le financement

Le contexte joue aussi contre Strategy. L’entreprise a récemment abandonné sa promesse de ne pas diluer ses actionnaires. Elle a ouvert la voie à de nouvelles émissions d’actions, parfois à des multiples plus faibles, pour financer ses achats de BTC.

De plus, le Nasdaq impose désormais un vote des actionnaires avant toute levée de fonds destinée à acheter des cryptos. Une contrainte qui ralentit la mécanique de financement.

Par ailleurs, JPMorgan note un recul marqué des levées de fonds en actions et en dette pour l’ensemble des sociétés crypto au dernier trimestre. Les investisseurs montrent moins d’appétit, et le risque premium s’élargit.

Les limites d’un modèle

Cette fatigue du marché soulève une question centrale. Le modèle des trésoreries Bitcoin est-il viable à long terme ?

Certains groupes explorent déjà d’autres options, comme les prêts adossés à du Bitcoin ou des obligations convertibles liées à des tokens. Mais ces mécanismes sophistiqués ne font que déplacer le problème : le coût du risque augmente, et la dépendance au prix du BTC reste totale.

À l’inverse, les entreprises crypto avec une activité opérationnelle réelle (exchanges, mineurs, infrastructures Web3) apparaissent plus attractives pour les investisseurs comme pour les indexeurs. Elles offrent un modèle économique plus diversifié, moins fragile que celui basé uniquement sur des réserves de Bitcoin.

Un avertissement pour tout l’écosystème

L’échec de Strategy aux portes du S&P 500 n’est pas seulement une défaite symbolique. C’est un coup d’arrêt pour le modèle des bilans “Bitcoin-only”, qui a longtemps été présenté comme visionnaire.

Pour JPMorgan, la tolérance des marchés traditionnels vis-à-vis de ces stratégies atteint ses limites. Si d’autres indexeurs emboîtent le pas, la place du Bitcoin dans les bilans d’entreprises pourrait perdre son attrait.

En clair, ce n’est pas le Bitcoin lui-même qui est remis en cause, mais la façon dont certaines sociétés l’utilisent comme unique colonne vertébrale. Pour Strategy et ses imitateurs, le temps des ajustements serait venu.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

