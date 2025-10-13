HIP-3 Hyperliquid : tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle mise à jour HyperEVM

L’écosystème Hyperliquid continue d’avancer dans la bonne direction. Malgré un climat complexe avec une forte concurrence depuis le TGE d’Aster et le soutien public de CZ, l’équipe d’Hyperliquid ne démord pas. Avec HIP-3, c’est une page qui se tourne pour l’écosystème, mais à quelle hauteur ? Faisons le point.

Un lot d’améliorations techniques majeures

Ce lundi 13 octobre, Hyperliquid frappe fort avec une mise à jour attendue depuis plusieurs mois. Connue sous le nom de HIP-3 (Hyperliquid Improvment Proposal), celle-ci fait suite à HIP-1 et HIP-2, ayant respectivement apporté les standards de token natifs, les orders book spot ainsi que la Hyperliquidity.

HIP-3 apporte son lot d’améliorations techniques qui se résument aux points suivants, bien que cela ne soit pas exhaustif :

Déploiement permissionless de marchés contrats perpétuels pour accueillir plusieurs milliers de marchés.

Mécanisme d’enchères avec HYPE en tant que Gas Token pour les déploiements.

en tant que Gas Token pour les déploiements. Possibilité d’intégrer un mécanisme de partage de frais pour y dégager un revenu en tant que ” deployer”.

Système de staking pour déployer son propre marché de contrats perpétuels (minimum 1 million de $HYPE).

Un impact global pour l’écosystème Hyperliquid

En prenant du recul sur cette mise à jour HIP-3, des changements se produisent concrètement sur quatre angles différentes qui sont les suivantes : La scalabilité et la performance du protocole, la décentralisation avec un modèle permissionless, une économie beaucoup plus orientée autour du HYPE avec de réels cas d’usages et une intégration plus profonde dans l’HyperEVM avec l’évolution des futures.

Tout cela a un impact global : une pression vendeuse moindre sur HYPE, la participation d’un plus grand nombre d’acteurs, des marchés perpétuels décentralisés qui ouvrent un champ de possibilité infinies et une rupture avec la concurrence.

Sur les 24 dernières heures, Hyperliquid domine très clairement l’industrie crypto en générant plus de 20 millions de dollars de frais, ce qui surpasse très clairement les statistiques sur la BNB Chain et Ethereum.

Un modèle plus que jamais orienté vers la communauté

En optant pour un modèle permissionless plutôt que curaté, cela place la communauté Hyperliquid au coeur des priorités. Bien qu’il soit nécessaire de détenir un montant non négligeable en HYPE et remplir d’autres critères pour proposer son propre marché, cela est un pas supplémentaire pour la décentralisation et le respect de la philosophie Web 3.

Cela renforce également la vision d’Hyperliquid comme le futur de la finance décentralisée. Toutefois, en ouvrant l’écosystème à un nombre plus important d’intervenants, les limites doivent être établies pour éviter les abus afin d’amorcer doucement la transition vers ce nouveau modèle. En ce sens, les deployers sont entièrement responsables, en parallèle d’un risque de slashing et un cap d’open Interest, assurant une meilleure gestion des risques.

Avec la compatibilité pour intégrer l’ensemble des dApps de l’écosystème EVM, les premiers marchés décentralisés devraient voir le jour. Ce lundi 13 octobre, d’après les informations disponibles sur X, c’est Unit qui ouvre la marche avec le XYZ100 (Nasdaq-100). Voici le premier exemple du champ de potentiel, ce qui positionne l’écosystème comme le vecteur du croisement accéléré entre la TradFi et la DeFi.

Pendant ce temps, l’innovation diffère sur d’autres blockchains. On y retrouve des projets comme Snorter Bot sur Solana, déployant un outil exclusivement dédié aux trading de memecoins. Deux tendances distinctes, une base d’utilisateur orientée vers la spéculation plus rapide, ce qui a également ses avantages.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

