Minage de bitcoin au Laos ? Le gouvernement envisage des pistes pour réduire la dette

Le Laos, ce petit pays d’Asie du Sud-Est, enclavé dans les terres, dispose d’une richesse énergétique et d’un vaste complexe de barrages. Toutefois, avec une dette en pleine expansion, la question d’une stratégie portant sur sa réduction est désormais sur la table.

Le Laos : un pays avec un excédant énergétique considérable

D’après les données rapportées par LowCarbonPower, près de 77 % de l’énergie du pays ne provenait pas du charbon en 2023. Une tendance favorable à cette dynamique avec une électricité à faible émission de carbone qui ne cesse d’augmenter. Cette portion est majoritairement composée d’énergie hydraulique.

Avec une exportation de 6 400 MW vers des pays de l’ASEAN en 2021 selon le SCMP, l’excédent énergétique contribue activement à la croissance du PIB du Pays. Une étude de l’ERIA pointe du doigt que le surplus énergétique sur le plan domestique oscille entre 2,1 GW et 2,6 GW.

Ces dernières années, le Laos a accéléré le développement de son réseau hydroélectrique, faisant de l’eau un atout stratégique pour le pays. Selon certains des engagements, le pays vise à accroître sa capacité de 20 000 MW d’ici 2030. Toutefois, ce chantier est très clairement pharaonique, ce qui influe directement sur la situation économique de l’état avec une dette plus importante que jamais.

Les cryptomonnaies, une piste crédible pour réduire la dette

Pour palier à ce problème, le gouvernement envisage de nombreux pistes. Dans les solutions privilégiées : le minage de cryptomonnaies en tirant parti de l’excédant énergétique résultant du vaste programme de construction de barrages.

Bien que cela puisse surprendre, c’est très probablement la meilleure manière de tirer profit d’un tel potentiel. Pour rappel, l’électricité représente selon la presse locale plus de 26 % des exportations du pays en 2024. Un rapport du journal Vientiane Times démontre que l’énergie deviendra une valeure économique indispensable pour réduire la dette.

Inflation et influence chinoise : le Laos face à des défis multiples

En parallèle, le pays a d’ores et déjà amorcé un cadre règlementaire avec l’attribution de licences pour des plateformes locales et entreprises de minage. Avec une inflation qui oscille actuellement à 5 %, le pays était confronté à une situation bien plus critique avec une inflation à plus de 20 % il y a moins d’un an. Les actifs numériques seraient l’opportunité de diversifier les avoirs et constituer une réserve stratégique pour réduire la dépendance à d’autres actifs.

Certains craintes perdurent avec l’influence chinoise. En effet, ce pays a interdit en 2021 le minage de cryptomonnaies sur son territoire au motif de l’instabilité financière. Le Laos pourrait en ce sens devenir un berceau du minage à moindre coût, ce qui pourrait notamment attirer les anciens mineurs chinois qui ne savent plus réellement quoi faire du matériel acquis quelques années plus tôt.

Cette stratégie est mise en place depuis quelques années par des pays comme le Salvador ou le Bhoutan, qui a valu des retombées économiques positives. Le Laos, prochain pays sur la liste des mineurs étatiques de cryptos ?

Source : South China Morning Post

