Airdrops crypto : quels protocoles à utiliser pour la fin d’année 2025 ?

Pour faire croître son portefeuille crypto, de nombreuses méthodes sont à disposition : DCA, stratégie d’achat active, accumulation à long terme ou participation dans des projets avant d’intégrer l’équipe officiellement et obtenir une rétribution en tokens. De multiples méthodes avec un impact plus ou moins varié. Mais la méthode ultime, reconnue par de nombreux investisseurs, est le farming d’airdrops. Mais alors, vers quels protocoles se tourner dans un marché plus fragmenté que jamais ?

Une solution de conservation indispensable pour farmer des protocoles

Pour s’exposer sur l’écosystème, un portefeuille non-custodial est essentiel. Malgré les avancées sur Metamask, des solutions concurrentes sont bien plus pertinentes. Best Wallet est un très bon exemple, c’est un Wallet Web 3 intégrant plus de 60 blockchains, un launchpad et de multiples avantages pour les détenteurs du jeton natif $BEST :

Airdrops.

Cryptomonnaies exclusives.

Rendements en staking .

. Réduction des frais au sein de l’application.

Avec une grosse couche de sécurité et près de 20 millions de dollars de fonds levés, beaucoup s’intéressent aux avancées à venir. Avec plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs, ce projet est indispensable pour farmer correctement de nombreux airdrops et obtenir un suivi simplifié de l’endroit où les fonds se trouvent.

Ethereum : le berceau des opportunités on-chain

Avec l’institutionnalisation du marché et l’arrivée des grosses banques US, couplée à l’évolution réglementaire qui a pris place ces derniers mois, un nombre croissant de géants s’apprêtent à lancer leurs token dans le futur, notamment Base et Metamask.

Actuellement, ce sont les deux projets avec le plus gros potentiel. Opérant respectivement comme un Layer 2 et un portefeuille Web 3, ils disposent d’une base de plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs, l’approbation du marché comme des acteurs historiques et toutes les compétences pour un lancement réussi.

Tandis que sur Base, il convient de privilégier la découverte des différents protocoles en maintenant une activité régulière, l’airdrop de Metamask pourrait s’obtenir sur la base de l’utilisation des différentes fonctionnalités natives : bridge, swap, utilisation du dashboard et des différents paramètres, tout en passant régulièrement des transactions.

Base et Metamask sont parfaitement positionnés pour un airdrop à plusieurs milliards de dollars. Seul le temps nous donnera raison en la matière.

Perp-DEX, la narrative en pleine croissance pour faire fructifier ses avoirs

Après le premier airdrop d’Aster et la hausse du cours, de nombreux utilisateurs se sont mis à farm $ASTER. Au total, 4 % de l’offre totale sera distribuée pour ce second airdrop. Cela fait émerger les spéculations sur un potentiel airdrop pour de nombreux DEX concurrent, ce qui a eu le mérite d’amorcer une narrative exclusivement dédiée à cette thématique.

Il existe encore de nombreux DEX qui n’ont pas distribué leur premier airdrop tandis qu’ils ont annoncé qu’il y aura un jeton natif. Parmi les candidats privilégiés pour farm un DEX, on retrouve à ce jour les projets suivants : Lighter et Paradex.

D’après les données de PerpetualPulse, ce second ayant une OI qui ne dépasse pas les 200 millions de dollars. Avec sa sous-utilisation en comparaison à la concurrence, cela présage un airdrop particulièrement bénéfique pour les early-users.

Très clairement, c’est une narrative en pleine croissance qui devrait s’accélérer avec le lancement imminent de HIP-3 sur Hyperliquid.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

