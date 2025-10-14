Altcoins : le dump avant l’explosion ? Les signaux d’une altseason 3.0 se multiplient

Le marché crypto vient de vivre un week-end apocalyptique. Bitcoin a plongé sous les 105 000 $, Ethereum a glissé, et les altcoins se sont pris un mur. Mais derrière ce bain de sang, certains analystes voient un signe positif : un bon vieux “reset” du marché, comme en 2020 ou 2021, juste avant un nouveau départ. Alors, purge salutaire ou vrai tournant vers l’altseason 3.0 ? On fait le point.

Un crash violent… mais pas forcément négatif

Le 11 octobre restera dans les annales. En 48 heures, le marché crypto a été frappé par une cascade de liquidations sans précédent. Bitcoin a glissé sous les 105 000 $, Ethereum a chuté, et la majorité des altcoins ont perdu entre 30 et 60 %. C’est l’un des plus gros nettoyages de levier depuis mars 2020. Un choc brutal, mais nécessaire, selon certains analystes.

L’analyste Bull Theory par exemple, rappelle que chaque grande phase de bullrun dans l’histoire des cryptos a été précédée par un “reset” de ce genre. Les excès se purgent avant qu’un nouveau cycle haussier démarre. Et si cette purge, aussi violente soit-elle, n’était que le prélude d’un nouveau boom des altcoins ?

Vers une altseason 3.0 ? Les signaux pointent leur nez

Les graphiques commencent à ressembler à ceux de 2017 et 2021, les deux dernières grandes altseasons. L’analyste Merlijn The Trader note d’ailleurs un croisement haussier du MACD mensuel sur le graphique BTC/Altcoins, le même pattern technique observé avant les envolées précédentes :

Il pense que la même dynamique pourrait se reproduire cette fois-ci. Mais il y a une nuance importante : l’Altcoin Season Index reste à 43, bien en dessous du seuil de 75 qui valide une altseason confirmée. Pour l’instant, on parle donc d’une phase de transition, pas encore du grand retour.

Cette chute généralisée a eu un effet inattendu : elle a assaini le marché. Le levier a été purgé, les funding rates sont redevenus neutres, et les positions les plus risquées ont disparu. Autrement dit, la table est nettoyée. Dans un marché sans excès, les mouvements qui suivent sont souvent plus solides et plus sains.

En parallèle, les capitaux commencent à se déplacer. Les whales reviennent doucement sur certains altcoins stratégiques, pendant que le capital se détourne du Bitcoin. Parallèlement, certains signaux reviennent au vert :

La dominance du Bitcoin vient de passer sous les 59 % , formant sa première bougie rouge hebdo en cinq semaines, selon TradingView.

vient de passer , formant sa en cinq semaines, selon TradingView. Plusieurs altcoins ont repris légèrement pendant que le BTC reculait, un signe de rotation des capitaux.

Pourquoi ce cycle pourrait être différent

La grande différence avec 2021, c’est la maturité du marché. À l’époque, tout montait sans distinction, du projet sérieux au memecoin sans utilité. En 2025, les investisseurs sont plus sélectifs.

Les investisseurs institutionnels par exemple, privilégient les projets solides : Layer 2, IA, DeFi utile, tokenisation. Résultat : la prochaine altseason pourrait être plus courte, mais aussi plus ciblée.

Autre élément à surveiller : la transparence des données. Jeff Yan, fondateur de la plateforme Hyperliquid, affirme que certaines CEX, notamment Binance, sous-déclareraient le nombre réel de liquidations. Si c’est vrai, le flush de ce week-end aurait été encore plus violent que les chiffres officiels. Une donnée à garder en tête avant de crier au retour du bullrun.

Dans tout les cas, chaque cycle crypto suit le même schéma : excès, purge, renaissance. Cette fois encore, la mécanique semble à l’œuvre. Reste à savoir si le marché aura l’énergie pour rallumer la mèche des altcoins.

Source : Blockchain Center, Whale Alert

