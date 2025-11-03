BTC $107,308.93 -2.58%
ETH $3,705.40 -4.77%
SOL $175.00 -6.26%
PEPE $0.0000061 -8.95%
SHIB $0.0000095 -6.12%
DOGE $0.17 -7.85%
XRP $2.39 -4.47%
LIVE : Chute des cryptos, analyse XRP, ETF SOL et ETF XRP, stablecoins et altcoins

Jürgen Hoffmann
Jürgen Hoffmann
Ce début du mois de novembre est entamé dans le rouge pour le marché des cryptomonnaies. Bitcoin chute à 107 000 dollars pendant qu’ethereum prend la direction des 1 600 dollars avec une chute de 5,4 %. Malgré de nouveaux ETFs, une baisse des taux par la FED, à hauteur de 0,25 bps, ainsi qu’un discours plutôt positif par Jerome Powell, cela ne suffit pas.

Pendant ce temps, la DeFi connaît quelques turbulences. D’après les données de LookOnChain et de Nansen, le protocole Balancer fait face à une faille de sécurité suite à un transfert de plus de 70 millions d’ETH. Sans communiqué officiel pour le moment, nous pouvons constater une situation complexe, mettant en exergue les risques qui continuent de peser en 2025 sur l’industrie, même pour les plus gros projets.

Dans ce contexte, pour démarrer le mois de novembre sur de bonnes bases, nous vous proposons une couverture des dernières actualités majeures du marché, l’analyse de quelques actifs (XRP, SOL, BTC…) et les avancées ayant potentiellement été réalisées ces derniers jours en matière de réglementation.

