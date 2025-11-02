Ripple vs Solana : Vibhu Norby défie la XRP Army à un débat contradictoire

Le torchon brûle entre les communautés Ripple et Solana. Cette fois, c’est Vibhu Norby, une voix influente à la Solana Foundation qui relance les hositilité. En effet, c’est sur X qu’il vient de lancer un défi ouvert à la XRP Army. Un débat public, en direct, basé uniquement sur les données on-chain vérifiables. Pas de slogans, pas de promesses. Juste des faits.

Un duel annoncé sur le terrain des chiffres

Cela pourrait s’apparenter à une manœuvre visant uniquement le buzz. Pourtant Vibhu assure des motivations plus profondes. Dans l’idée, il s’agit de confronter perception et réalité. Selon lui, beaucoup de gens refusent de voir les chiffres tels qu’ils sont. Et ces statistiques, justement, ne plaident pas pour XRP sur le plan de l’activité réseau.

Selon XRPScan, le nombre de comptes actifs quotidiens sur le XRP Ledger tourne autour de 25 000 depuis trois ans. Dans l’univers ultra concurrentiel du Web3, cela ressemble presque à de la stagnation.

Pendant ce temps, Solana affiche des volumes tout simplement vertigineux. En gros, plus de 2,5 millions de comptes actifs par jour et environ 100 millions de transactions quotidiennes.

Les comparaisons qui fâchent

Vibhu souligne que la blockchain de Solana est “des centaines de fois plus active” dans ses usages réels : stablecoins, NFT, DeFi, jeux, etc. Une diversité d’applications qui fait écho à la vitalité de son écosystème. Face à cela, XRP reste centré sur sa vocation première. Or les paiements interbancaires tendent à devenir un secteur plus fermé, plus institutionnel.

I want Ripple and XRP to succeed at an insane degree such that the entire industry moves forward.



But the fact is that the community does not argue with facts, even though the data is readily available. And as a longtime engineer and truth seeker, that bothers me.



It is totally… pic.twitter.com/2U6tOmG8sI — vibhu (@vibhu) November 1, 2025

C’est très bien de croire au futur de Ripple, mais il n’est pas possible d’ignorer le fait que sa croissance visible est limitée précise Vibhu. Le ton n’est pas agressif, mais tranché. Et du côté des fans de Ripple, vous vous en doutez, la pilule ne passe pas.

XRP Army à la contre-attaque

La XRP Army, connue pour sa loyauté sans faille, n’a pas tardé à réagir. Certains membres dénoncent une comparaison biaisée. Ripple n’a jamais eu vocation à compétir avec les blockchains de smart contracts. La sortie de Vibhu ne serait donc qu’un simple coup de com. D’ailleurs, dans le camp Ripple, on met surtout l’accent sur le poids institutionnel du projet.

En effet, la récente annonce de l’introduction en bourse d’Evernorth, une filiale soutenue par Ripple, a notamment renforcé cette image. Un symbole fort pour une entreprise qui vise à relier la finance traditionnelle au monde crypto.

XRP solide, mais sous pression

En ce qui concerne l’évolution du jeton, le rapport des 3 derniers mois reste mitigé. Le token XRP a terminé le troisième trimestre en force à 2,85 dollars ? C’est un gain plus de 27 % sur trois mois. De plus, sa capitalisation a bondi à 170 milliards de dollars, un record pour l’année.

Mais depuis octobre, la tendance s’est essoufflée. Le cours a reculé de 12 %, plombé par les signaux prudents de la Réserve fédérale américaine et une vague de prises de bénéfices. Rien de dramatique, mais le timing du débat lancé par Vibhu tombe dans une période où le moral des troupes XRP est déjà fragile.

Les chiffres derrière la polémique

Les transferts mensuels sur le XRP Ledger oscillent entre 50 et 60 milliards de dollars. En face, Solana a atteint près de 2 000 milliards de dollars de volume stablecoin en octobre.

C’est un écart colossal au prime abord. Mais il faut aussi relativiser. En réalité, il y a une énorme vague du trafic Solana qui provient de transactions internes à la DeFi, souvent automatisées. Par contre du côté de XRP, les flux sont plus directement liés à des usages de paiements réels. Or dans ce domaine, Ripple conserve une expertise unique. Bref, deux univers différents, deux lectures possibles.

Cette nouvelle Ripple et Solana reflète un clivage plus profond ainsi que la dualité du marché crypto. La vérité des chiffres versus la force d’une communauté ultra engagée. Vibhu Norby ne remet certainement pas en cause la légitimité du projet XRP. Mais lui, la foi, c’est bien ; les faits, encore mieux.

Source : Vibhu Norby

