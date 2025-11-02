Bitcoin se comporte comme une IPO : voici pourquoi

Le tumulte des deux derniers mois a fait émerger un schéma bien étrange sur la course du Bitcoin. Le jeton qui sert d’axe de rotation à tout le marché crypto, reprend des airs de ICO. Alors que le taux d’approbation des ETF est plus haut que jamais et que le hashrate du réseau Bitcoin, une redistribution bien étrange s’opère. Le marché du Bitcoin semble avoir trouvé un étrange calme.

Un cycle de transition comparable à une introduction en bourse

Donc après plusieurs mois de tension, le BTC retrouve un équilibre relatif oscillant entre 109 000 et 111 000 $. Une fourchette d’évolution qui impatiente déjà les traders avec même des voix qui crient déjà à l’essoufflement. Mais pour Jordi Visser, le ralentissement en cours, traduit tout sauf de la faiblesse.

Par la force des mécanismes de marché, le BTC serait en train de vivre actuellement, ce qui s’apparente à l’entrée en bourse d’une entreprise sur le marché des actions. A travers leurs prise de bénéfices, les tous premiers investisseurs seraient en train de passer le flambeau. C’est exactement ce qui se passe lors d’une IPO.

“Ce n’est pas une fuite. C’est une passation,” explique-t-il. L’idée ici, est de souligner le mécanisme de redistribution. Dans une introduction en bourse, les fondateurs et investisseurs initiaux cèdent une partie de leurs parts, permettant à l’action de se diffuser vers un public plus large. Dans le cas BTC, le processus est similaire : les portefeuilles dormants bougent, et la propriété s’élargit.

Une consolidation frustrante, mais saine

Depuis plusieurs semaines, le prix du BTC semble figé. Cette latéralisation rend nerveux les spéculateurs à court terme, mais elle traduit aussi une phase d’accumulation. Les indicateurs le confirment : l’indice Fear & Greed est retombé dans la zone peur à 35 au moment de la rédaction de ces lignes. En d’autres mots, le sentiment reste fragile, pourtant chaque baisse est rachetée.

Pour Visser, cette inertie n’est pas un signe de déclin mais de maturation. Après une IPO, le prix d’une action stagne souvent pendant que le marché digère le changement de mains. Les investisseurs initiaux sortent, les nouveaux s’installent, et l’équilibre met du temps à se créer.

C’est ce qu’il appelle le moment de la distribution. Une période souvent frustrante, mais essentielle pour bâtir une base solide avant la prochaine impulsion.

Les fondamentaux restent solides

Malgré cette stagnation apparente, les signaux on-chain restent orientés à la hausse. Le taux de hachage du réseau Bitcoin vient d’atteindre un nouveau record, preuve que la sécurité et la participation des mineurs ne faiblissent pas. Parallèlement, l’adoption institutionnelle se poursuit. Les ETF Bitcoin continuent d’être approuvés à travers le monde, et l’activité sur les stablecoins repart à la hausse.

BTC's chart looks bearish but behind the scenes risk is dropping.



i.e. INVESTOR LIQUIDITY IS STRONG.



The underlying bullish structure, while being fragile in recent months, remains intact. pic.twitter.com/QO9PcEvoBH — Willy Woo (@woonomic) November 1, 2025

Ces éléments plaident pour un marché en redistribution, pas en déclin. La différence est subtile, mais cruciale. Dans une redistribution, l’offre change de mains sans que la demande disparaisse. Dans une baisse structurelle, les acheteurs désertent complètement le marché. Or, ici, c’est l’inverse : les nouveaux venus absorbent la pression des anciens.

Une volatilité appelée à s’atténuer

Ce transfert de propriété pourrait avoir une conséquence majeure : la réduction de la volatilité. Plus un actif est largement détenu, moins il est vulnérable aux mouvements extrêmes provoqués par une poignée de gros portefeuilles.

Visser estime que cette phase de distribution pourrait durer entre six et dix-huit mois, selon la rapidité avec laquelle les nouveaux investisseurs s’installent. Le Bitcoin évolue plus vite que les actions traditionnelles, mais les dynamiques psychologiques restent les mêmes. Les premiers sortent, les nouveaux entrent, puis le marché se stabilise.

Une fois cette étape franchie, Bitcoin pourrait devenir moins spéculatif, plus institutionnalisé, et plus robuste face aux cycles macroéconomiques.

Ni euphorie, ni effondrement : le marché s’équilibre

Ce que beaucoup interprètent comme un manque de direction est, selon Visser, une respiration nécessaire. “Il n’y aura pas de signal clair, ni de grande annonce qui marquera le tournant. Un beau jour, le marché reprendra la direction de la hausse par ses propres moyens.

C’est vrai que ce scénario a de quoi frustrer les traders qui font leur bénèf en surfant la volatilité. Mais c’est généralement le comportement des actions après la phase de blocage qui suit les levées de fonds. Les investisseurs de court terme se lassent, les acheteurs patients prennent leur place, et le marché reprend vie en silence.

Source : Anthony Pompliano

